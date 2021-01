L

Le sport actif pendant cette pandémie a été important pour beaucoup de gens – et peut-être jamais plus qu’aujourd’hui. Tout ce qui est frais et en direct que les gens peuvent regarder à la télévision est un véritable coup de pouce.

Pour nous, continuer à divertir les gens est vital. Nous avons eu 2000 fans de retour une seule fois cette saison, mais c’était comme si cela faisait une telle différence.

Avec le déploiement des vaccins, nous espérons toujours que d’ici la fin de cette saison, les foules seront de retour.

Le manager de Burnley, Sean Dyche, a proposé l’idée de vacciner les joueurs, puis de réinjecter l’argent économisé sur les tests dans le NHS. C’est un bon concept, mais je sais que nous tous impliqués au plus haut niveau sentons que nous sommes dans une position privilégiée en termes de tests réguliers. Je ne voudrais pas être vacciné au lieu d’une personne vulnérable.

Sur un sujet connecté, il y a eu des joueurs qui ont enfreint les protocoles, dont Manuel Lanzini. Nous avons pris les mesures appropriées et Manu s’est excusé et a fait un don à la Newham Foodbank.

Mais ce sont les joueurs qui prennent régulièrement des risques, que ce soit lors de leurs déplacements, au stade ou au terrain d’entraînement, avant de retourner dans leurs familles.

En général, leur réponse a été admirable. Nous avons eu notre part de joueurs et de membres du personnel, moi y compris, qui ont eu Covid ou qui ont été invités à s’isoler.

Je crois que nous faisons ce qu’il faut en continuant à jouer et en aidant à rendre la vie des gens plus brillante.

En ce qui concerne le football, nous avons eu deux départs ces derniers jours, Seb Haller se rendant à l’Ajax et Robert Snodgrass rejoignant West Brom. Vous devez créer des espaces pour faire des signatures. Je ne m’attendais pas à ce que Seb parte dans cette fenêtre, mais il l’a fait et nous avons pensé que c’était la meilleure chose à faire. Nous travaillons dur pour trouver le bon remplaçant.

Quant à ‘Snoddy’ (ci-dessous), son contrat était terminé à la fin de la saison et il voulait du football régulier, alors que nous avions Jarrod Bowen et Andriy Yarmolenko à son poste. Snoddy est l’un des meilleurs personnages que j’ai impliqués dans le football et il nous manquera vraiment. Nous leur souhaitons bonne chance à tous les deux.

Il a également été bon de voir que Tomas Soucek, a été nominé pour le joueur EA Sports du mois de décembre. L’impact qu’il a eu depuis son arrivée a été énorme, tout comme celui de Jarrod, venu en même temps. La meilleure chose que je puisse dire sur les deux est que, s’ils n’avaient pas été signés, je ne suis pas sûr que nous aurions toujours été un club de Premier League.

Il est difficile de garder Tomas et son coéquipier tchèque Vladimir Coufal loin du terrain d’entraînement, tel est leur appétit de continuer à s’améliorer – et c’est le type de personnage que je recherche alors que nous essayons de renforcer ce mois-ci. Je veux une équipe de West Ham pleine de caractère, sur laquelle vous pouvez compter, et non sujette aux blessures. Une fois que vous avez cela, nous pouvons ajouter à la pyramide.

Nous venons de jouer trois matchs en six jours et le rendement et l’énergie ont fait honneur aux joueurs, en particulier la victoire à Everton.

En ce qui concerne le match nul de la FA Cup de ce soir, je vais faire quelques changements, mais ce sera une équipe solide et j’apprécierais une bonne course. J’ai atteint la finale une fois, avec Everton en 2009, et ce serait bien de le répéter ou d’en faire mieux!

Ma seule déception est que les fans ne seront pas à Edgeley Park. C’est vraiment dommage.