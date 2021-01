F

Comme il pense que d’autres footballeurs seraient bons sur The Masked Singer, son évaluation du temps de Mesut Ozil en Angleterre et du potentiel de Joe Rodon à Tottenham, ici le chroniqueur de Standard Sport Glenn Hoddle répond à vos questions et choisit le joueur qu’il regardera fermer cette semaine .

Selon vous, quels autres footballeurs seraient bons sur le chanteur masqué? Et comment les nerfs se comparaient-ils entre jouer là-dessus et participer à une finale de la FA Cup ou à une Coupe du monde?

Je pense que Ian Wright a une bonne voix. Je l’ai entendu chanter quand nous avons voyagé avec ITV, ouais je pense Wrighty! Il a aussi la personnalité.

Il y a aussi Chrissy Waddle. Au début des années 80, nous avions de superbes chansons à l’arrière de l’entraîneur. Les Eagles étaient, Billy Joel et tout le reste pendant ces jours. Nous avons eu de bons chanteurs. Garth Crooks adorait ses trucs Motown qui étaient toujours bons.

Le plus nerveux que j’ai jamais été de ma vie, c’est quand j’ai vécu Top of the Pops avec Chrissy Waddle et que nous avons fait Diamond Lights. C’était pire que n’importe quel match de football auquel j’ai jamais joué. Avec le Masked Singer, je n’étais pas aussi nerveux que n’importe quel jeu auquel j’ai joué.

(AP)

Frank Lampard dit Mont Mason est meilleur qu’il ne l’était à 22. À quel point pensez-vous qu’il peut être bon?

Frank est très honnête et je pense qu’il est probablement parfait. Techniquement et son mouvement, je serais d’accord avec Frank. Ce que Frank a fait, c’est qu’il a travaillé si dur à son jeu et finalement quand il a atteint son apogée à 25 ou 26 ans, c’était quand il était à son meilleur, et il était une machine à buts. Il a marqué des buts comme aucun autre milieu de terrain.

Et je pense que c’est là que Frank s’est concentré sur cela, et j’ai pensé que c’est ce que je vais devenir. Je vais me concentrer sur ce dans quoi je suis extrêmement bon, à savoir entrer dans la surface de réparation et chronométrer ses courses. C’est là qu’il s’est élevé et est passé à deux ou trois vitesses de plus.

Je pense que Mason Mount est un joueur formidable, mais peut-être qu’à 26 ou 27 ans, je ne suis pas sûr qu’il soit à peu près des mêmes retours que Frank en tant que buteur. Mais il s’impliquera sur le terrain dans différents aspects du jeu bien plus que Frank. Il est donc difficile de répondre. Nous ne le saurons pas avant le futur mais il se débrouille fantastiquement bien.

(Instagram / Mesut Ozil)

Comment évaluez-vous le temps passé par Mesut Ozil en Angleterre?

Quand il est allé pour la première fois à Arsenal, je pensais que c’était un joueur formidable avec lequel on pouvait construire une équipe. Il était énergique et était prêt à se pousser et à faire des courses derrière. Cela est sorti de son jeu et je pense que les deux ou trois dernières saisons, il a changé son jeu. Il veut juste jouer avec le ballon sur ses pieds tout le temps.

Je l’admirais tellement, certainement jouer pour l’Allemagne et quand il est allé au Real Madrid, quand il faisait des courses dans la surface de réparation. Il était l’un des meilleurs joueurs du monde. Il voit des images que les autres joueurs ne voient pas.

Je ne peux pas parler à sa place, je ne sais pas pourquoi il a enlevé son pied de la pédale et dans les jeux voulait la manière facile de jouer au football. C’est dommage. Je ne suis pas sûr qu’Arsenal ait vu son plein potentiel.

(Tottenham Hotspur FC via .)

Aimez-vous le look de Joe Rodon?

Je pense que nous devons juste le laisser s’installer un peu plus longtemps. Je ne l’avais pas beaucoup vu auparavant, mais il a l’air de pouvoir devenir un vrai joueur.

Il a adapté le dos trois contre Sheffield United, sur le côté droit d’un trois, il avait l’air à l’aise et avait eu une utilisation décente du ballon. Il a aussi une belle présence, il a une belle taille en lui. Vous espérez juste qu’il pourra vivre avec le plus tranchant. . . les Sadio Manes du monde. Ce sera son grand test en Premier League.

Mais il ressemble à un très bon jeune espoir.

(.)

Mon joueur à regarder cette semaine est…

Il n’est pas en forme à 100%, mais je vais dire Thiago Alcantara. C’est un footballeur formidable et il pourrait aider Liverpool à revenir là où il était l’an dernier.