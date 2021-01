F

De son souvenir préféré de la FA Cup à Gareth Bale étant sur le banc contre les Minnows de huitième rang, le nouveau chroniqueur de Standard Sport, Glenn Hoddle, répond à vos questions et choisit le joueur qu’il regardera fermer cette semaine.

Après avoir regardé Marine vs Spurs … quel est votre souvenir préféré de la FA Cup, grand ou petit?

La rediffusion finale de 1981 a été un moment spécial. Être fan des Spurs toute ma vie et gagner la FA Cup. . . 1-0 vers le haut, 2-1 vers le bas et nous gagnons 3-2.

Et Ricky Villa fait son slalom d’un but. Quatre fois je me souviens avoir dit: «Frappe-le Ricky, frappe-le!». Si vous regardez Garth Crooks là aussi, il est sur le bord de la boîte et il l’a frappé avec son pied gauche trois fois. Alors j’y pense et il le fait physiquement! Et finalement, Ricky le met juste sous Joe Corrigan et le reste appartient à l’histoire. Alors oui, ce moment. Ricky et Ozzie Ardiles étaient venus en tant que vainqueurs de la Coupe du monde, et ils étaient stupéfaits de l’ampleur de la FA Cup dans ce pays.

J’ai marqué le but de la victoire contre QPR en 1982, ce qui pour moi personnellement était merveilleux. Mais je pense que le gagner pour la première fois en 1981, et c’était un jeu de football classique.

Serait-ce l’année pour un cheval noir dans la coupe? Ou sera-ce les suspects habituels?

On ne sait jamais avec la FA Cup.

Ce n’est pas toujours le cas, mais neuf fois sur 10, vous voyez les meilleures équipes passer. Il faut regarder Liverpool et Manchester City. L’année se termine par une année, et Tottenham s’en sort normalement bien! Chelsea est une grande équipe de la Coupe et son équipe est capable de la gagner. Il y a tellement d’équipes là-bas, mais ça pourrait être un Everton.

Pour gagner la Coupe, il faut avoir un tirage au sort. Si vous avez un peu de chance et que vous faites des affaires sur le terrain, vous pouvez vous retrouver assez facilement en demi-finale. Je pense qu’il y aura peut-être un mélange cette année, ce sera peut-être deux et deux dans les quatre dernières. Deux équipes extérieures, puis deux que vous attendez.

Gareth Bale était de nouveau sur le banc. S’il ne peut pas commencer contre Marine, alors quand?

Seul Jose Mourinho le saura, mais je ne pense pas qu’il était en forme à 100%. Il est venu pour un petit sort à la fin mais il a eu un petit problème de mollet.

Je pense que c’était plus de précaution, Jose pensait s’il pouvait lui donner du temps sur le terrain pour avoir une idée pour voir si son mollet allait bien, plutôt qu’une décision de ne pas le jouer.

Les fans sont-ils trop prompts à dire que leur équipe est «en crise» cette saison? Il semble que chaque club de Premier League – Manchester United, Arsenal, Manchester City, Chelsea, même Liverpool – en ait déjà vécu un!

Oui! Chaque club a connu une «crise». Mais je pense que Chris Wilder est le seul manager à pouvoir dire: «Ouais, nous sommes vraiment dans une crise».

Personne ne peut être cohérent cette année. Je ne sais pas si c’est parce qu’il n’y a pas de foule, ce qui a probablement un effet important, si c’est le nombre de matchs, mais il y a quelque chose qui fait que les équipes fonctionnent étrangement. D’une semaine à l’autre, vous ne vous identifiez pas aux performances. Cela fait une ligue vraiment excitante.

Je regarde Manchester City, et je sens juste qu’ils sont la seule équipe qui est dans cette position de classe où ils sont de nouveau à leur meilleur, et ils ont cette croyance et cette fanfaronnade.

Mon joueur à regarder cette semaine est…

J’aime beaucoup Sam Johnstone, le gardien de but de West Brom. Je pense qu’il est prêt pour l’un des six meilleurs clubs d’aller le chercher. Je l’ai vu quatre fois cette année et il a été exceptionnel. Si West Brom peut sortir du trou dans lequel ils se trouvent, il pourrait être celui qui les sauvera.

