l’angleterre sont en feu dans le cricket à balle blanche. Ils ont remporté la Coupe du monde aux 50 ans l’année dernière et maintenant leur concentration est passée au T20 avant le tournoi de l’année prochaine en Inde. Ils ont l’air très bien placés pour cela aussi.

Les batteurs obtiennent tout le mérite parce que, comme nous l’avons vu lors du T20 final en Afrique du Sud, ils peuvent tout chasser. Mais, pour moi, ce qui les rend spéciaux, c’est qu’ils forment une équipe si complète et bien équilibrée. L’un des éléments clés de cela est la façon dont ils utilisent la version d’Adil Rashid et Moeen Ali.

Que ce soit un jeu ou les deux, le spin fait partie intégrante du plan de match de l’Angleterre dans le cricket à balle blanche. Dans Tests, ce n’est pas le cas. Ils font toujours plaisir à tourner, laissant tomber leur spinner pour l’étrange Test, ne les utilisant qu’avec parcimonie lorsqu’ils jouent et ont des quilles Joe Root. Ce n’est pas ce que fait une équipe décente.

Dans le plus court, Rash et Moeen travaillent à merveille en partenariat au milieu des overs et font de l’Angleterre une équipe très formidable, toutes cases cochées. Ils sont épais comme des voleurs et ont une grande compréhension professionnelle, offrant différentes menaces en faisant tourner leur boule de stock dans différentes directions.

Eoin Morgan mérite beaucoup de crédit pour cela. Il soutient ces gars depuis longtemps. Il bouscule joyeusement Adil à la mort, ce que peu de capitaines feraient. Contre l’Australie il y a quelques mois, cela n’a pas fonctionné, mais cela ne le dissuadera pas de recommencer si l’occasion se présente. Lorsque votre capitaine a autant confiance en vous, cela fait vraiment une différence.

Adil et Moeen ont tous deux besoin d’un capitaine qui met un bras autour de l’épaule et gonfle les pneus. J’étais câblé un peu différemment. J’ai préféré être laissé à moi-même, définir mes propres champs et élaborer le plan. Alors, les meilleurs capitaines pour moi, laissez-moi continuer.

Rashid a été brillant dans la série T20, passant à moins de six points et passant à 51 guichets, au niveau de mon décompte dans ce format. Sa confiance vient de monter en flèche avec le ballon blanc. Abandonner le cricket balle rouge était peut-être la meilleure décision qu’il ait jamais prise. C’est un état d’esprit différent et il n’a pas aimé ça. Il y a une pression différente, avec des hommes autour de la chauve-souris et des batteurs pas pressés.

Il y avait une perception que Rash avait beaucoup de guichets pris sur la clôture avec de mauvaises balles. Cela se produira occasionnellement dans le cricket à boule blanche pour les fileurs, en particulier les fileurs au poignet, car c’est un métier si difficile à maîtriser. Mais plus il joue au bowling, plus il a confiance en lui et moins il joue de mauvaises balles. Il joue si rarement de mauvaises balles maintenant, ses guichets viennent quand il trompe les batteurs avec sa classe et son art.

Moeen n’a pas participé à la série T20 alors que l’Angleterre préférait un joueur de bowling supplémentaire, mais j’espère qu’il joue dans les trois ODI qui commencent vendredi, réunissant ce partenariat.

Ce serait une excellente occasion pour Moeen de se réaffirmer alors que l’Angleterre travaille en vue de la Coupe du monde T20. Dans de nombreux endroits (y compris en Afrique du Sud), deux filateurs ne sont pas indispensables, mais ils sont en Inde. Il a également manqué une grande partie de la récente IPL, mais j’ai couvert ce tournoi de près et j’ai pensé qu’il avait bien joué quand il en avait l’occasion. Il a été laissé de côté pour le reste de l’équipe des Royal Challengers Bangalore et leur quota à l’étranger.

Moeen est un joueur confiant et je lui conseille de sortir et de faire son truc, sans se soucier de son bâton. Il semble avoir des ennuis quand il fait ça. Il est un lanceur de spin de classe mondiale dans le cricket à boule blanche et il faut le faire ressentir.