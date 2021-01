Ce matin, diverses sources sont citées par des sites d’information sur les célébrités en Amérique affirmant que Kardashian, 40 ans, en a «fini» avec West, 43 ans, après six ans de mariage.

Les reportages font suite à une année difficile et tumultueuse pour le couple. En juillet, les parents de North, sept ans, Saint, cinq, Chicago, deux, et Psalm, un, ont tenu des entretiens de «crise» sur leur avenir après que West ait accusé Kardashian de tricherie, voulant «l’enfermer» et envisageant d’interrompre leur premier enfant ensemble six ans auparavant dans une série de tweets sensationnels.

Mais quand le couple de célébrités s’est-il rencontré? Et quand était le début de la fin pour le couple? Voici une chronologie de leur relation.

Kim Kardashian West et Kanye West – En images

12 mai 2012

Kim Kardashian et Kanye West assistent aux Los Angeles Lakers et Denver Nuggets Game 7 des quarts de finale de la Conférence de l’Ouest lors des Playoffs NBA 2012 à Los Angeles, CA, USA

.

2 mai 2016

Kim et Kanye posent à l’arrivée pour le gala Manus x Machina: Fashion In An Age of Technology Met à New York, NY, USA

.

19 décembre 2018

Kim Kardashian West et Kanye West se détendre sur un canapé à la tournée Travis Scott Astroworld à Inglewood, CA, USA

.

12 mai 2012

Kim Kardashian et Kanye West assistent aux Los Angeles Lakers et Denver Nuggets Game 7 des quarts de finale de la Conférence Ouest lors des Playoffs NBA 2012 à Los Angeles, CA, USA

.

1 juillet 2012

Kim Kardashian et Kanye West bras dessus bras dessous pour les BET Awards 2012 à Los Angeles, CA, USA

.

4 juillet 2012

Kardashian et Kanye West assister au défilé Valentino Haute-Couture dans le cadre de la Fashion Week de Paris à Paris, France

.

12 septembre 2012

Kim et Kanye assistent au défilé Marchesa printemps 2013 lors de la Mercedes-Benz Fashion Week à New York, NY, USA

.

22 octobre 2012

Kanye et Kim arrivent pour l’Angel Ball 2012 à New York, NY, USA

.

25 décembre 2012

Kim Kardashian et Kanye West assister au match NBA entre les Denver Nuggets et les Los Angeles Clippers à Los Angeles, CA, USA

.

3 mars 2013

im Kardashian et Kanye West se tiennent la main au défilé Prêt-à-porter Automne / Hiver 2013 de Givenchy dans le cadre de la Fashion Week de Paris à Paris, France

.

6 mai 2013

Kardashian et Kanye West posent à l’arrivée pour le PUNK: Chaos to Couture Met Gala à New York, NY, USA

.

29 septembre 2013

Kim Kardashian et Kanye West assister au défilé Givenchy dans le cadre de la Fashion Week de Paris de la mode féminine à Paris, France

.

26 octobre 2013

Kim et Kanye arrivent à la discothèque Tao pour fêter son anniversaire à Las Vegas, NV

.

4 décembre 2013

Kanye West et Kim Kardashian assistent à l’événement du magazine DuJour en l’honneur de l’artiste Marc Quinn à Miami Beach, FL, USA

.

5 mai 2014

Kanye met son bras autour de Kim lors du Charles James: Beyond Fashion Met Gala à New York, NY, USA

.

23 mai 2014

Kim et Kanye quittent leur résidence avant leur prochain mariage à Paris, France

. / .

2 septembre 2014

Kim Kardashian et Kanye West assistent aux GQ Men of the Year Awards à Londres, en Angleterre

.

25 septembre 2014

Kim Kardashian et Kanye West s’assoient ensemble pour le défilé Balmain dans le cadre de la Fashion Week Paris Fashion Week Spring / Summer 2015 à Paris, France

.

28 septembre 2014

Kim berce sa fille, North, alors qu’elle et Kanye assistent au défilé Givenchy dans le cadre de la Fashion Week de Paris à Paris, France

.

1 novembre 2014

Kim et Kanye posent à leur arrivée pour le Gala LACMA Art + Film 2014 en l’honneur de Barbara Kruger et Quentin Tarantino présenté par Gucci à Los Angeles, CA, USA

.

8 janvier 2015

Kim Kardashian et Kanye West assistent à John Legend célèbre son anniversaire et le 10e anniversaire de son premier album se lever à New York, NY, USA

.

7 février 2015

Kim et Kanye lancent les baskets Yeeze 3 à leur arrivée au brunch pré-Grammy Roc Nation à Beverly Hills, CA, USA

.

8 février 2015

Kanye et Kim s’embrassent sur le tapis rouge de la 57e cérémonie annuelle des GRAMMY Awards à Los Angeles, CA, USA

.

12 février 2015

Kanye pose avec Kim et Rihanna dans les coulisses du défilé adidas Originals x Kanye West YEEZY SEASON 1 lors de la Fashion Week de New York à New York, NY, USA

.

5 mars 2015

Kim Kardashian et Kanye West font un câlin au défilé Balmain dans le cadre de la Fashion Week de Paris Mode Femme Automne / Hiver 2015/2016 à Paris, France

.

5 mars 2015

Kanye West et Kim Kardashian assistent au défilé Lanvin dans le cadre de la Fashion Week de Paris Mode Femme Automne / Hiver à Paris, France

.

6 mars 2015

Kardashian West et Kanye West regardent le défilé Balenciaga dans le cadre de la Fashion Week de Paris Mode Femme Automne / Hiver 2015/2016 à Paris, France

.

11 mars 2015

Kanye West et Kim Kardashian arrivent pour le défilé Louis Vuitton dans le cadre de la Fashion Week de Paris Automne / Hiver 2015/2016 à Paris, France

.

9 avril 2015

Kim et Kanye parlent à leur fille, au nord, lors d’une promenade près du monastère de Geghard en Arménie

. / .

Monde au Jazz

Kim Kardashian et Kanye West assistent au gala Time 100 célébrant le numéro du Time 100 des personnes les plus influentes à New York, NY, USA

. / .

4 mai 2015

Kim et Kanye partagent un moment lors du gala China: Through The Looking Glass Met à New York, NY, USA

.

1 juin 2015

Kardashian et Kanye West posent à leur arrivée pour les CFDA Fashion Awards 2015 à New York, NY, USA

.

30 août 2015

Kim et Kanye arrivent pour les MTV Video Music Awards 2015 à Los Angeles, CA, USA

.

11 septembre 2015

Kanye West et Kim Kardashian arrivent pour le défilé Givenchy au printemps 2016 New York Fashion Week à New York, NY, USA

.

2 mai 2016

Kanye West répare les cheveux de Kim sur le tapis rouge pour Manus x Machina: Fashion In An Age of Technology Met Gala à New York, NY, USA

.

28 août 2016

Kanye West et Kim Kardashian West assistent aux MTV Video Music Awards 2016 à New York, NY, USA

.

7 septembre 2016

Kanye West et Kim Kardashian arrivent pour le défilé Kanye West Yeezy Saison 4 à New York, NY, USA

.

9 septembre 2016

Kim et Kanye ont un câlin sur le tapis rouge pour la célébration des ICÔNES de Harper’s Bazaar par Carine Roitfeld présentée par Infor, Laura Mercier et Stella Artois à New York, NY, USA

.

29 septembre 2016

Kanye West rejoint Kim et sa sœur, Kourtney, pour le défilé de la collection de prêt-à-porter Off-white printemps / été 2017 à Paris, France

. / .

2 décembre 2018

Kanye West et Kim Kardashian West assistent au défilé Versace automne 2019 à New York, NY, USA

.

3 décembre 2018

Kanye West et Kim Kardashian West arrivent au Cher Show Broadway Opening Night à New York, NY, USA

.

2004: Le couple s’est rencontré pour la première fois sur un tournage de vidéo musicale. Kardashian était mariée à Damon Thomas et West sortait avec le mannequin Alexis Phifer.

Juin 2012: Kardashian confirme sa romance avec West après son mariage de courte durée avec Kris Humphries.

Décembre 2012: Un couple annonce qu’il attend son premier enfant.

Juin 2013: Naissance de leur première fille North.

Octobre 2013: West propose.

Mai 2014: Le couple se marie à Florence, en Italie.

Décembre 2015: Kardashian donne naissance à leur deuxième enfant, Saint.

2016: Les premières rumeurs de difficultés matrimoniales émergent, Kardashian démentant les informations.

en relation

Janvier 2018: Leur fille Chicago est née par mère porteuse.

2018: Kardashian commence sa campagne sur la réforme des prisons.

Juin 2018: le président Trump accorde sa clémence à Alice Johnson, qui a été incarcérée pour drogue non violente, à la suite du lobbying de Kardashian.

Avril 2019: Kardashian annonce qu’elle souhaite poursuivre une carrière juridique.

Mai 2019: Son Psalm est né d’une mère porteuse et le couple renouvelle ses vœux de mariage.

Mars 2020: Kardashian visite la Maison Blanche avec des prisonniers qu’elle a aidés à libérer.

4 juillet 2020: West annonce qu’il entre dans la course à la présidentielle 2020.

19 juillet 2020: Lors d’un rassemblement en Caroline du Sud, West dit que le couple a envisagé d’abandonner North.

22 juillet 2020: West se promène sur Twitter, affirmant que sa femme essayait de le faire enfermer pour des raisons médicales, appelle la belle-mère Kris Jenner “ Kris Jong-Un ”.

22 juillet 2020: Un couple a des pourparlers de crise au ranch de West Wyoming. Kardashian est photographié en larmes. Elle publie également une déclaration affirmant que West tweetait lors d’un épisode bipolaire.

Octobre 2020: Un couple aurait été vu pour la dernière fois publiquement ensemble à l’occasion du 40e anniversaire de Kardashian. Les rapports suggèrent que West – qui a créé un hologramme du défunt père de sa femme Robert pour son anniversaire – n’est arrivé que pendant quelques heures.

6 janvier 2021: Des sources indiquent que le couple divorcera après des mois de thérapie conjugale.