B

oris Johnson s’auto-isole à nouveau à Downing Street, près de huit mois depuis que Covid-19 l’a laissé gravement malade à l’hôpital.

Le Premier ministre a déclaré qu’il avait été «cinglé» par le système de test et de traçabilité du NHS à la suite d’une réunion avec un député qui a ensuite été testé positif pour Covid-19.

M. Johnson a insisté sur le fait qu’il était «en forme comme un chien de boucherie» et qu’il continuera à travailler depuis son domicile de Downing Street.

Alors qu’il se lance dans deux semaines de gouvernement par Zoom, voici une chronologie de sa bataille personnelle contre Covid.

en relation

3 mars

Le Premier ministre a déclaré lors d’une conférence de presse: “J’étais dans un hôpital l’autre soir où je pense qu’il y avait en fait quelques patients atteints de coronavirus et j’ai serré la main de tout le monde, vous serez heureux de le savoir, et je continue de me serrer la main.”

27 mars

Dans un message vidéo sur Twitter, il déclare: «Je travaille de chez moi et je m’isole et c’est tout à fait la bonne chose à faire.

«Mais sachez que je peux continuer grâce à la magie de la technologie moderne à communiquer avec toute ma meilleure équipe pour mener la lutte nationale contre le coronavirus.

Certains se demandent pourquoi le Premier ministre avait adopté une approche commerciale comme d’habitude pour gouverner après avoir mis le reste du Royaume-Uni en lock-out, M. Johnson étant accusé de ne pas suivre ses propres conseils.

La Chambre des communes a continué de siéger, avec des réunions du Cabinet et des points de presse quotidiens en personne pendant les premières semaines de mars.

Boris Johnson confirme un test de coronavirus positif

30 mars

Le numéro 10 confirme que Dominic Cummings, alors conseiller en chef de M. Johnson, s’auto-isole après avoir développé des symptômes de type coronavirus.

31 mars

M. Johnson tweete une image de la première réunion du Cabinet menée entièrement en ligne.

2 Avril

Il dit à ceux qui sont rassemblés à l’extérieur: «Je ne suis pas vraiment autorisé à sortir, je me tiens juste ici.»

Applaudissez à nos soignants pendant le verrouillage: jeudi 30 avril 2020

Le premier ministre Boris Johnson à l’extérieur du 10 Downing Street

Pennsylvanie

Hôpital de Luton et Dunstable

Jeremy Selwyn

Personnel médical à l’extérieur de l’hôpital William Harvey à Ashford

Pennsylvanie

Les gens à l’extérieur de l’hôpital de Chelsea et de Westminster

Pennsylvanie

Médecins à l’extérieur de l’hôpital de Chelsea et de Westminster à Londres

Pennsylvanie

Le premier ministre Boris Johnson à l’extérieur du 10 Downing Street

Pennsylvanie

Personnel médical à l’extérieur de l’hôpital William Harvey à Ashford

Pennsylvanie

Membres du service d’incendie et de sauvetage du Hampshire à Hartley Wintney, près de Basingstoke

Pennsylvanie

Personnel de l’hôpital à l’extérieur de l’hôpital King’s College de Camberwell

Pennsylvanie

Personnel de l’hôpital à l’extérieur de l’hôpital King’s College de Camberwell

Pennsylvanie

Chancelier de l’Échiquier Rishi Sunak à Downing Street

Pennsylvanie

Médecins à l’extérieur de l’hôpital de Chelsea et de Westminster

Pennsylvanie

Un membre du personnel à l’extérieur de l’hôpital de Chelsea et de Westminster

Pennsylvanie

Pickle the Beagle porte une tenue de colonel Tom à l’extérieur de Chelsea et de Westminster

Pennsylvanie

Piper Louise Marshall se produit à Leith, Édimbourg

Pennsylvanie

Un membre du personnel devient émotif à l’hôpital universitaire de Liverpool

Pennsylvanie

Le personnel et les premiers intervenants à l’extérieur de l’hôpital Daisy Hill à Newry, Co Armagh, Irlande du Nord

Pennsylvanie

Le personnel infirmier applaudit alors que ses collègues regardent par la fenêtre du Queen Elizabeth University Hospital de Glasgow

Pennsylvanie

Les résidents d’un immeuble à Dawson’s Heights, Dulwich

Pennsylvanie

Les médecins à l’extérieur de l’hôpital William Harvey à Ashford, Kent

Pennsylvanie

Un arc-en-ciel apparaît au-dessus de Highbury Fields dans le nord de Londres

Pennsylvanie

3 avril

M. Johnson est vu dans une vidéo exhortant les gens à rester à la maison et à ne pas enfreindre les règles de distanciation sociale alors que le temps se réchauffe, même s’ils devenaient «un peu fous».

Le 4 avril

Peu de temps après l’annonce du Premier ministre le 27 mars, Mme Symonds – qui vit habituellement avec lui dans l’appartement n ° 11 – partage une photo d’elle-même s’isolant à Camberwell, dans le sud de Londres, avec le chien du couple Dilyn.

5 avril

Downing Street dit que M. Johnson a été admis dans un hôpital du NHS de Londres pour des tests par «mesure de précaution» alors que ses symptômes de coronavirus persistaient.

6 avril

M. Johnson tweete: «Hier soir, sur les conseils de mon médecin, je suis allé à l’hôpital pour des tests de routine car je souffre toujours de symptômes de coronavirus. Je suis de bonne humeur et je reste en contact avec mon équipe, alors que nous travaillons ensemble pour lutter contre ce virus et assurer la sécurité de tout le monde.

«Je tiens à remercier tout le personnel brillant du NHS qui prend soin de moi et des autres en cette période difficile. Vous êtes le meilleur de la Grande-Bretagne.

«Restez en sécurité tout le monde et n’oubliez pas de rester à la maison pour protéger le NHS et sauver des vies.»

Quelques heures plus tard, Downing Street a déclaré que l’état du Premier ministre s’était aggravé et, sur les conseils de son équipe médicale, il a été transféré à l’unité de soins intensifs de l’hôpital St Thomas.

Boris Johnson est passé aux soins intensifs

7 avril

Downing Street dit que l’état du Premier ministre reste «stable» et qu’il est de «bonne humeur» après sa première nuit aux soins intensifs, mais qu’il devrait y rester pour «surveiller de près».

Cependant, des inquiétudes sont soulevées quant au nombre de décisions que son adjoint Dominic Raab est autorisé à prendre, après que le ministre des Affaires étrangères ait suggéré que la révision prévue des restrictions de verrouillage du pays ne se poursuivrait pas.

Downing Street confirme plus tard que l’examen aurait lieu après la période de trois semaines initialement engagée par le Premier ministre.

8 avril

Le Premier ministre aurait «réagi au traitement» après une deuxième nuit aux soins intensifs.

Downing Street dit qu’il reste dans un état stable.

Le chancelier Rishi Sunak a déclaré plus tard lors de la conférence de presse quotidienne sur le coronavirus que M. Johnson était toujours en soins intensifs, mais qu’il était assis dans son lit et s’est engagé avec son équipe clinique.

9 avril

Après avoir passé une «bonne nuit» aux soins intensifs, Downing Street affirme que l’état du premier ministre «continue de s’améliorer».

Lors de la conférence de presse quotidienne sur les coronavirus, M. Raab, qui avait précédemment présidé une réunion du comité Cobra, a déclaré qu’il ne s’était pas entretenu avec le Premier ministre depuis qu’il avait pris ses responsabilités.

«Nous, au gouvernement, avons ce problème», a déclaré M. Raab, ajoutant: «J’ai toute l’autorité dont j’ai besoin pour prendre les décisions pertinentes – que ce soit en présidant les mises à jour du Cabinet, en présidant Cobra ou même lors des réunions du matin des hauts responsables. ministres. »

Plus tard dans la journée, Downing Street a déclaré que M. Johnson avait été transféré des soins intensifs au service de St Thomas ‘.

en relation

10 avril

Le premier ministre continue de se rétablir à l’hôpital, Downing Street affirmant qu’il est désormais capable de faire de «courtes promenades» entre les pauses.

Cependant, Downing Street ne confirme pas combien de temps M. Johnson devrait rester à l’hôpital.

11 avril

Downing Street affirme que le Premier ministre «continue de faire de très bons progrès».

Plus tard, M. Johnson remercie le personnel du NHS de St Thomas pour lui avoir sauvé la vie, déclarant dans une brève déclaration: «Je ne peux pas les remercier assez. Je leur dois ma vie.

12 avril

M. Johnson sort de l’hôpital et poursuivra sa convalescence à Checkers, où il prendra une pause de son travail, confirme un porte-parole de Downing Street.

La fiancée de M. Johnson, Carrie Symonds, dit qu’elle «ne peut pas remercier assez notre magnifique NHS», ajoutant qu’il y avait eu des moments au cours de la semaine dernière qui avaient été «vraiment très sombres».

Elle tweete: “Mon cœur va à tous ceux qui se trouvent dans des situations similaires, inquiets pour leurs proches.”

S’exprimant dans une vidéo publiée peu de temps après sa sortie de l’hôpital, M. Johnson remercie le NHS – disant qu’il y avait une période de 48 heures pendant laquelle les choses «auraient pu se passer dans les deux sens».

Le Dr Ian Abbs, directeur général du Guy’s and St Thomas ‘NHS Trust, rend hommage au personnel médical qui s’est occupé du Premier ministre et réitère le message du gouvernement de «rester à la maison pour nous aider à sauver des vies et à protéger le NHS».

14 avril

L’assistant principal, M. Cummings, retourne à Downing Street après sa guérison d’un coronavirus présumé.

20 avril

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré que M. Johnson recevait des mises à jour quotidiennes sur la réponse du gouvernement à la crise des coronavirus, mais ne fonctionnait pas.

“Il a reçu des mises à jour sur la réponse aux coronavirus, et il s’est entretenu avec le premier secrétaire d’État, ainsi qu’avec des membres supérieurs de son équipe numéro 10”, a déclaré le porte-parole lors d’un briefing de Westminster.

21 avril

Lors d’un appel téléphonique avec le président américain Donald Trump depuis sa retraite à la campagne des Chequers, M. Johnson a déclaré qu’il «se sentait mieux».

La Maison Blanche révèle que M. Johnson «a partagé qu’il se sentait mieux et sur la voie de la guérison» lors de l’appel.

Dans un signe que le Premier ministre retourne progressivement au travail, Downing Street a déclaré que les deux dirigeants ont discuté de la nécessité d’une réponse internationale à la pandémie et d’un accord commercial post-Brexit.

23 avril

M. Johnson tient une audience téléphonique avec la reine de Checkers, lors de sa première conversation avec le monarque en trois semaines.

26 avril

Le Premier ministre retourne à Downing Street après s’être remis de Covid-19 dans sa maison de campagne Checkers.

Boris Johnson publie une vidéo pendant l’auto-isolement

15 novembre

M. Johnson s’auto-isole après être entré en contact avec le député conservateur Lee Anderson qui a été testé positif pour Covid-19, mais on dit qu’il est asymptomatique et «bien».

16 novembre

Le Premier ministre insiste sur le fait qu’il est «en forme comme un chien de boucher» et «plein d’anticorps», mais qu’il restera à la maison pendant deux semaines malgré tout.

Il dit dans un message vidéo sur Twitter: «Peu importe que nous fassions tous de la distanciation sociale, peu importe que je sois en forme en tant que chien de boucher, je me sens bien – tant de gens le font dans ma situation.

«Et en fait, peu importe que j’ai eu la maladie et que je déborde d’anticorps.

«Nous devons interrompre la propagation de la maladie et l’une des façons dont nous pouvons le faire maintenant est de nous auto-isoler pendant 14 jours lorsque nous sommes contactés par Test and Trace.»