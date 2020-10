Alors que les citoyens américains continuent d’attendre un deuxième tour de vérifications de relance, le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell (R-KY), prévoit de tenir le vote sur son nouveau projet de loi de relance cette semaine. Cependant, le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer (D-NY), a critiqué le vote comme étant simplement un «coup». Le projet de loi «maigre» de 500 milliards de dollars a déjà été rejeté par les démocrates, mais McConnell a l’intention d’obtenir le vote de relance avant que le Sénat ne vote sur la confirmation de la candidate à la Cour suprême Amy Coney Barrett.

Selon The Hill, interrogé sur le projet de loi, Schumer a déclaré qu’il ne pouvait faire aucun commentaire sur les détails parce que “nous ne savons tout simplement pas quoi [McConnell] envisage de faire “avec. Il a continué à qualifier le projet de loi” d’insuffisant, juste en haut et en bas de la ligne “et a ajouté que c’était une” imposture “. a déclaré que le leader de la majorité au Sénat est “lié par un nœud” en raison de “divisions au sein de son propre caucus.” dépenser plus.

Je viens d’annoncer que le Sénat votera la semaine prochaine sur des centaines de milliards de dollars supplémentaires pour des programmes de secours auxquels les démocrates ne s’opposent même pas. Les familles de travailleurs ont déjà attendu trop longtemps que l’acte de Marie-Antoinette du président Pelosi s’arrête. Faisons la loi. pic.twitter.com/iR7OYKuCKw – Leader McConnell (@senatemajldr) 17 octobre 2020

Notamment, l’une des plus grandes choses qui manque dans le projet de loi de McConnell est cette deuxième série de contrôles de relance que de nombreux citoyens espèrent. La Maison Blanche avait précédemment rédigé sa propre proposition – avec un prix de 1,8 milliard de dollars – qui incluait des paiements de relance, mais elle a été critiquée à la fois par les dirigeants démocrates et républicains. Le secrétaire au Trésor des États-Unis, Steven Mnuchin, et la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, se sont rencontrés et ont parlé à plusieurs reprises au cours des dernières semaines, mais aucun accord n’a été conclu concernant le prochain projet de loi de relance.

Le fossé sur les contrôles de relance a mis de nombreux Américains en colère et exigeant que les législateurs règlent leurs différends et parviennent à un accord sur un projet de loi. “Les gens ont réduit leur salaire et ont assumé des dépenses supplémentaires dont ils ne se rendaient pas compte [like child care]», a déclaré l’administrateur de la maison de retraite Christopher Linton, un jeune de 25 ans de Louisville, Ky., tout en parlant à Yahoo News.« Douze cents dollars feraient beaucoup pour beaucoup de personnes différentes dans de nombreux secteurs différents. … Le pays est un endroit difficile à vivre tel qu’il est, et cela met les gens dans une situation pire qu’ils ne l’étaient. “