Dimanche, le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, a été vivement critiqué sur Twitter pour avoir introduit de nouveaux «actes de prévention du suicide» au Congrès américain. Le législateur a noté que les taux de suicide augmentaient au milieu de la pandémie de coronavirus et de la contraction économique qu’elle a provoquée. Les critiques ont fait valoir que Schumer devrait simplement s’attaquer à ces problèmes économiques et de santé publique plutôt qu’au problème ambigu du suicide lui-même.

Samedi, Schumer a partagé l’histoire d’un vétéran de l’armée américaine dans la région de Rochester, New York, qui comptait sur l’augmentation de l’aide au chômage fournie par la loi CARES. Lorsque ce vétéran a perdu son aide d’urgence et a pris du retard sur les factures, il s’est suicidé. “Je ne doute pas qu’il y ait plus d’Américains qui traversent cette même lutte”, a déclaré Schumer. Cependant, les mesures de prévention du suicide qu’il souhaitait proposer à ces personnes ont suscité de nombreuses critiques sur Twitter.

“La Chambre a adopté un certain nombre de projets de loi pour obtenir un financement de la prévention du suicide et de nouvelles ressources pour les communautés”, a déclaré Schumer. “Je vais demander que nous entamions une session législative pour examiner quatre de ces projets de loi adoptés par la Chambre.”

D’une part, les critiques doutaient que le Sénat à majorité républicaine adopterait l’un des projets de loi que Schumer préconisait, étant donné les autres lois qu’ils ont abrogées au cours des derniers mois. Pour un autre, ils ont fait valoir qu’il s’agissait «d’un pansement sur une plaie thoracique béante» et que l’adoption d’une facture de chèque de relance serait plus efficace et efficiente. Voici un aperçu de la façon dont Twitter a répondu à la campagne de «prévention du suicide» de Schumer ce week-end.

J’ai perdu deux membres de ma famille immédiate à cause du suicide et Chuck Schumer peut se battre pour donner aux gens l’argent dont ils ont besoin pour vivre ou se faire baiser – Ashley Feinberg (@ashleyfeinberg) 25 octobre 2020

Beaucoup d’Américains ayant une expérience directe du suicide ont été rebutés par la rhétorique de Schumer sur le suicide ce week-end. Ils pensaient qu’il manquait l’essentiel de sa propre histoire en matière de prévention du suicide.

Factures

«Désormais, lorsque les gens se sentent suicidaires à cause de la perte de revenus et de l’endettement écrasant, des agents de santé mentale formés les forceront à une observation obligatoire de 72 heures, à la fin de laquelle ils seront facturés pour ce service. Façon de garder le doigt sur le pouls du bien public, Chuckles. – COVIDeodrome (@Jezzerat) 25 octobre 2020

De nombreux commentateurs étaient également sceptiques quant à l’ajout de programmes de prévention du suicide qui pourraient avoir un coût, sans aborder les problèmes systémiques au cœur du problème. Ils doutaient que les solutions de Schumer soient vraiment prioritaires.

Argent

@SenSchumer @GOP @realDonaldTrump @SpeakerPelosi Oubliez un nouveau juge ….. Passez un stimulus dès que possible. Nous savons qu’aucun de vous ne s’en soucie, mais passer un stimulus ou vivre ce que nous sommes oh vous êtes riche. Les riches devraient souffrir aussi. Ne devrait pas obtenir de votes pour des emplois que vous ne faites pas. Et vous savez que vous avez échoué. – Pamela (@ missesp10) 24 octobre 2020

il avait besoin d’ARGENT, pas de PRÉVENTION DU SUICIDE – Je bénis les pluies à Castamere (@Chinchillazllla) 25 octobre 2020

De nombreux utilisateurs se sont moqués de Schumer pour avoir dansé autour de la question de l’argent dans l’anecdote qu’il a partagée. Ils pensaient qu’il était trop concentré sur les bonnes manières et pas assez sur la satisfaction des besoins des électeurs.

Blagues

regarde les lunettes de schumer, ce mec ne connaît pas la signification de trop sur le nez – ☭Stop Snitching start simping (@democracyexpert) 25 octobre 2020

Certains utilisateurs de Twitter ont fait remarquer que cette quantité de points manquants était tellement “sur le nez” qu’ils n’envisageraient même pas de l’utiliser comme une blague.

Options

OK, Schumer doit partir. Les «actes de prévention du suicide» seront beaucoup moins nécessaires lorsque les gens auront assez d’argent pour vivre! De nombreuses études ont confirmé que, la pression publique ayant augmenté le salaire minimum dans de nombreux États, les taux de suicide ont diminué. D. Les sénateurs peuvent faire mieux! – Bethann Morris (@ Bethann37) 25 octobre 2020

Je dépend de la distance à laquelle il est prêt à penser. Dieu sait que les républicains l’ont fait. – Bethann Morris (@ Bethann37) 25 octobre 2020

Certains utilisateurs ont défendu Schumer, affirmant qu’il faisait tout ce qu’il pouvait dans la position politique dans laquelle il se trouvait. D’autres ont soutenu qu’il ne répondait pas aux besoins des personnes qu’il a été élu pour représenter, donc ses intentions comptent pour peu.

Différents noms pour les mêmes choses

Astuce: un salaire décent et des soins de santé accessibles sont des stratégies de prévention du suicide de premier ordre https://t.co/jhn3N7UzUG – Dan Sheehan (@ItsDanSheehan) 25 octobre 2020

les filets sociaux sont la prévention du suicide. baise cette goule https://t.co/UuFQgq0LTI – trouble du jeu pawg (@roun_sa_ville) 25 octobre 2020

Certains utilisateurs étaient optimistes, espérant que les «actes de prévention du suicide» de Schumer n’étaient que de nouveaux noms pour les programmes de relance de la loi HEROES. D’autres n’étaient pas si sûrs.

Autres Dems

Yo @SenSchumer sors de derrière la jupe @SpeakerPelosi et dis-lui de passer un projet de loi de stimulation propre.

Arrêtez de plaquer la politique.

Grandir. https://t.co/aHOP9N9V9U – Ed Capista (@edcapista) 25 octobre 2020

Enfin, certains utilisateurs ont demandé à Schumer de rompre avec d’autres dirigeants démocrates comme la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, et d’adopter un projet de loi de chèque de relance compromis, même s’il s’agissait d’un compromis avec les républicains.

