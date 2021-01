Après que quelques photos d’Hugo López Gatell aient été diffusées sur les plages d’Oaxaca, Chumel Torres a lancé une critique cinglante contre l’un des responsables les plus populaires de Q4 et les plus influents dans la lutte contre le COVID-19, cependant, Après avoir publié les photos du sous-secrétaire à la Santé, Hugo López-Gatell sur ses réseaux sociaux, Chumel Torres a été exposé pour partir en vacances au milieu de la pandémie à Puerto Vallarta.

L’animateur d’El Pulso de la República a réagi aux publications où le sous-secrétaire est montré en vacances et sans masque, ceci au milieu d’une pandémie qui continue de croître au Mexique, laissant un bilan de plus d’un million d’infections selon la dernière rapports du ministère de la Santé.

Dans l’après-midi de ce dimanche 3 janvier, les utilisateurs des réseaux sociaux ont publié trois images dans lesquelles l’épidémiologiste de l’UNAM est vu en vacances dans ce qui est présumé être les plages de Zipolite, à Oaxaca. Sur les photos, le fonctionnaire est vu partageant une table avec une personne dans un restaurant en plein air avec accès à la plage.

Cela peut être déduit parce qu’en arrière-plan, vous pouvez voir ce que pourrait être l’océan Pacifique, vous pouvez voir des bouteilles, des tables et plus de convives; Cependant, ce que la plupart des gens se souviennent en voyant la photo, ce sont les chiffres de la nouvelle souche de coronavirus, qui a déjà laissé plus de 120000 décès et plus d’un million de cas confirmés cumulés.

À travers les réseaux sociaux, Chumel a décidé de montrer son opinion sur la scène Hugo López Gatell. Il faut se rappeler que le communicateur de Chihuahuan a été une voix d’opposition au gouvernement d’Andrés Manuel López Obrador, président qui a pris le pouvoir en 2018.

“Non mam $ # s’il vous plaît Hugo López Gatell, c’est net”, a écrit Torres sur son compte Twitter. La publication est rapidement devenue virale et jusqu’à présent, elle a déjà été partagée par plus de 7 000 utilisateurs et a reçu plus de 30 000 likes.

Malgré le fait que certains internautes ont qualifié les opinions contre López Gatell de “harcèlement malsain”, Chumel Torres a poursuivi son argumentation et a déclaré qu’il ne s’agissait pas de harcèlement, puisque le fonctionnaire “est chargé de faire appliquer les normes de l’OMS et cela vaut clairement la peine de voir $ #. Ayez une petite mère ».

Plus tard, dans un autre post Twitter, Chumel Torres s’est lancé contre ceux qui sont des militants et sympathisants d’Hugo López Gatell et du gouvernement des 4T. «Avant de critiquer un politicien parce qu’il ne faisait pas son travail, c’était un devoir de citoyen. Maintenant, c’est «l’intimidation ciblée». Rien de plus criard que Morena. Rien. », A condamné le présentateur.

En fin de compte, «Chumi Baby», comme ses fans le surnomment, a ironiquement célébré son «exploit» et a présumé que ses déclarations étaient devenues une tendance dans les premiers jours de 2021. «Regardez! Le premier de 2021 », a-t-il conclu.