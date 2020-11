Le quart-arrière des Seattle Seahawks Russell Wilson et le musicien Ciara ont stupéfié les fans à l’Halloween avec leurs costumes extravagants. Ils ont canalisé Janet Jackson et Busta Rhymes avec des tenues inspirées de 1998. Ils ont ensuite recréé la chanson “What’s It Gonna Be”, en publiant également une vidéo pour offrir une expérience visuelle plus agréable. Le couple puissant a poursuivi sa longue tradition de canaliser les gros frappeurs de l’histoire de la musique.

Lorsque les fans ont vu les tenues extravagantes, ils se sont immédiatement dirigés vers les médias sociaux pour faire des commentaires. Beaucoup ont félicité le couple pour leur dévouement continu aux vacances, ainsi que les uns aux autres. Certains fans ont adopté une approche différente et ont fait des blagues sur les tenues et les cheveux de Wilson. Les commentaires se sont poursuivis samedi et novembre alors que de plus en plus de gens ont vu les tenues et le clip vidéo.

Belle union, ils s’amusent ensemble. C’est une relation Ozzie et Ruby qu’ils entretiennent. Un de mes couples préférés sinon le meilleur!? – Omatic7jo (@ omatic7jo) 1 novembre 2020

Hahaha … Au début, je pensais que Russ était Alfonso Ribeiro. J’attendais la danse Carlton à la fin. – Jurel H (@jurel_h) 31 octobre 2020

Il existe plusieurs couples puissants qui divertissent régulièrement les fans. Certains sont des partisans de Pink et Carey Hart tandis que d’autres applaudissent Carrie Underwood et Mike Fisher. Russell Wilson et Ciara sont en tête de liste pour plusieurs personnes, et ils ont exprimé haut et fort cette opinion sur les réseaux sociaux après avoir regardé la vidéo.

J’aime cela!!! Vous avez tous l’air de vous amuser. Oublie les haineux ici et continue de te faire parce qu’ils sont juste jaloux – Ursula Oulds (@msugod) 1 novembre 2020

Je pense que c’est mignon! arrêtez de les haïr, c’est un couple marié qui s’aime juste pour s’amuser !! – Beewise2 (@ Beewise21) 1 novembre 2020

Il y avait beaucoup de gens sur Twitter qui étaient mécontents de voir la vidéo et les costumes extravagants. Beaucoup ont proclamé que Wilson avait «perdu» après avoir épousé Ciara. Cependant, ce n’était pas une opinion universelle. Plusieurs autres ont proclamé que le couple puissant ne faisait que s’amuser et qu’ils devraient continuer.

Faites pousser vos cheveux Russ. Dreads vous va bien. – Kirk Harbaugh (@KirkHarbaughTTS) 31 octobre 2020

😫😫😫😫😫Rusta😫😫😫😫 pic.twitter.com/js6WOo0HpL – A.Bee.Jae (@bzzzlikeABee) 1 novembre 2020

Est-il temps pour Wilson de changer de marque? Auparavant, il avait déclenché des blagues avec son surnom de «Mr. Unlimited», mais maintenant de nombreux fans veulent voir d’autres changements. Ils ont appelé le quart-arrière à faire pousser ses cheveux et à changer son nom en «Rusta», une combinaison de Russell et Busta. Les fans ne savent pas si cela se produira, mais ils ont exprimé le désir de voir le changement dans un proche avenir.

Il adorerait voir un MARI ET UNE FEMME amoureux ne laissant aucune place à la tentation – VirtuousVirgo (@ Godsgreat12) 1 novembre 2020

Comment n’est-ce pas? Ils forment un couple légalement marié, et Russ aide simplement sa femme dans sa carrière. – Alex Millar (@FearlessAlexRVP) 31 octobre 2020

Lorsque Wilson et Ciara ont publié la vidéo sur les réseaux sociaux, de nombreuses discussions ont commencé dans les commentaires. Certains fans ont proclamé que Wilson n’agissait pas “religieusement” tandis que d’autres ont répondu avec une opinion différente. Ils ont dit que Wilson et Ciara sont autorisés à s’habiller avec des costumes des années 90 et à danser tout ce qu’ils veulent en raison de leur mariage.

C’est mignon et j’adore !!! Mais je ne peux pas m’empêcher de rire de l’oncle Russ, qui ressemble à un membre de Jackson 5 lmao – Key_unlockd (@KeyUnlockd) 31 octobre 2020

Aime ça! Vous êtes tellement bons !! Tant de plaisir créatif ensemble! Bercé avec vos costumes! 😎😍😍❤️❤️🔥🔥🔥 – jacq (@ jacq17761740) 1 novembre 2020

Plusieurs discussions ont eu lieu sur les réseaux sociaux lorsque le couple de pouvoir a publié des photos de leurs costumes. Beaucoup ont fait des blagues sur le QB des Seahawks et sa coiffure, mais une grande majorité a simplement exprimé son enthousiasme. Ils ont proclamé que les costumes étaient carrément phénoménaux.

Vous êtes en train de tuer le jeu d’Halloween !!! – Kimberly C (@ BigKim41) 31 octobre 2020

Personne n’avait une chance cette année !! – Jerome Trammel (@MrJeromeTrammel) 31 octobre 2020

Chaque année, Ciara et Wilson attirent l’attention sur Halloween. Ils s’associent pour créer des costumes de groupe extravagants, dont beaucoup font référence à l’histoire musicale. Ils ont été stupéfaits en 2019 en recréant une photo de Jay-Z et Beyonce et ont poursuivi la tendance en 2020. Les fans ont vu les tenues Jackson-Rhymes et ont proclamé que les deux s’étaient à nouveau surpassés. D’autres ont simplement déclaré que personne ne pouvait rivaliser avec Wilson et Ciara lorsqu’il s’agissait de créer des tenues sauvages.

Awee tellement amusant! Vous êtes les meilleurs! #VOTE – Tracy Williams (@eyeculookin) 1 novembre 2020

Nail a dit VOTE🔥🔥🔥🔥🔥 – Tina Edelen (@ edelen121) 31 octobre 2020

Plusieurs aspects des costumes et de la vidéo d’accompagnement ont suscité l’enthousiasme des fans. Plusieurs ont dit qu’ils adoraient les tenues brillantes, ainsi que les coiffures adaptées à l’époque. Cependant, beaucoup d’autres se sont concentrés sur Ciara et ses ongles. Elle avait peint «VOTE» afin de motiver les gens à participer aux prochaines élections. Ciara n’a pas dit aux téléspectateurs pour qui voter; elle les a simplement encouragés à participer au processus.

