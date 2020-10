Le quart-arrière des Seahawks de Seattle, Russell Wilson, et sa femme, Ciara, ont surpris les fans avec leurs costumes d’Halloween. Le couple puissant a recréé un clip vidéo de 1998. Wilson s’est habillé comme Busta Rhymes tandis que Ciara s’est habillé comme Janet Jackson, puis ils ont sorti une vidéo épique.

Wilson a publié le clip sur les réseaux sociaux, montrant une quantité incroyable de valeur de production pour un costume d’Halloween. Le clip montrait une petite télévision adaptée à l’époque, ainsi que des affiches de Busta et Jackson. La vidéo a zoomé et “est allée dans la télé” où Wilson et Ciara ont recréé la chanson, “What’s It Gonna Be?” Au fur et à mesure qu’ils dansaient et étaient synchronisés sur les lèvres, les images basculaient dans les deux sens afin de comparer la récréation avec le produit original.

“Gunna fait hurler ton corps … ouais ouais … ouais!” @Ciara 🎃 @ BustaRhymes et @JanetJackson

🎥: @ West2EastEmpire pic.twitter.com/OHIAuF6bBU – Russell Wilson (@DangeRussWilson) 31 octobre 2020

“Lol, les vibrations de la fin des années 90 … J’étais au lycée quand ce morceau est sorti..dope”, a commenté un fan sur Twitter. Plusieurs autres ont commenté et proclamé que ce costume était «incroyable». Bien que ce ne soit pas entièrement une opinion universelle. Certains autres fans ont fait des commentaires sur le couple de célébrités et ont demandé ce que “Ciara fait à Wilson” après avoir regardé le clip.

En plus de publier la vidéo, Wilson a également publié une photo montrant toute la famille en costume. Sienna déguisée en Maléfique tandis que Future portait un costume mettant en vedette l’un des ennemis de Spider-Man, Carnage. Même Win s’est impliqué et s’est habillé comme un petit chiot.

2020 n’est pas la première fois que Wilson et Ciara présentent des costumes faisant référence à l’histoire de la musique. En 2019, ils ont également été stupéfaits en révélant des tenues basées sur un couple de pouvoir différent. Ils ont célébré la fête habillés en Jay-Z et Beyonce.

Le pouvoir habillé en costumes lumineux – Wilson dans une nuance de vert et Ciara en rose. Ils ont ensuite réalisé une séance photo professionnelle et même sorti une vidéo. Jay-Z et Beyonce ont vu les costumes d’Halloween et ont répondu en tendant la main. Ils auraient “craqué” avant de féliciter un autre couple puissant.

“Ciara et moi nous sommes un peu amusés – moi me déguisant en Jay et Ciara en me déguisant en Beyonce”, a déclaré Wilson en 2019. “Nous voulions juste nous amuser un peu et jouer un peu de respect à Jay-Z et Beyonce, puis aussi nous avions les Obama en arrière-plan, alors criez-leur aussi. C’était un bon moment. Ciara l’a tué. J’ai fait de mon mieux. C’était plutôt cool. “