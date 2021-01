Cillian Murphy pourrait-il être le nouveau James Bond? | AP

Le protagoniste de la célèbre série Peaky Blinders, Cillian Murphy, il semble que maintenant il soit le plus grand candidat de Tom Hardy pour prendre le rôle du célèbre agent 007, donc il pourrait être le nouveau James Bond, et bien sûr cela a rendu ses fans fous.

Il ne fait aucun doute que James Bond est l’un des personnages les plus emblématiques du cinéma, qui a eu l’opportunité d’évoluer au fil des années pour rester au courant et il semble que cela a fonctionné, puisque chaque acteur qui est a mis dans la peau du célèbre agent a réussi à apporter quelque chose de nouveau.

Des visages comme Sean Connery, Pierce Brosnan et plus récemment Daniel Craig, ont été chargés de donner vie au personnage créé par Ian Fleming, cependant, maintenant que Craig est sur le point de terminer son cycle avec “No Time to Die”, la recherche le nouvel interprète de l’espion a suscité beaucoup d’attente.

C’est ainsi qu’une nouvelle proposition a atteint la liste des candidats pour donner vie à l’agent 007, et c’est Cillian Murphy, depuis maintenant que son engagement à Œillères Peaky a terminé son emploi du temps est libre pour de nouveaux défis.

Et selon les informations partagées sur Express.co.uk, avec la nouvelle que la sixième saison de la série sera la dernière, l’acteur irlandais a de grandes possibilités de faire partie du projet.

La vérité est que depuis quelques années, on a beaucoup parlé de qui pourrait remplacer Daniel Craig, où des noms comme Tom Hiddleston et Tom Hardy se sont démarqués, ce dernier étant le récent favori.

La possibilité de transformer le personnage maintenant a même été envisagée en faisant d’une femme le protagoniste, cependant, après le succès de la série de gangsters Murphy est maintenant l’un des prétendants préférés.

Bien qu’il puisse sembler que Cillian Murphy est quelque peu différent de ce à quoi on pourrait s’attendre d’un James Bond, il ne fait aucun doute que l’interprète a pleinement démontré son talent et sa capacité à se transformer en tout ce qu’un personnage a besoin.

Et c’est qu’en tant que personne, il semble calme, en fait, dans ses premiers projets, il a joué des gens sérieux ou intellectuels; mais une fois qu’il est impliqué dans un rôle différent, il met son rang d’acteur à l’épreuve.

Avec sa représentation de Jonathan Crane dans “Batman Begins”, peu auraient imaginé qu’il pouvait se présenter comme mauvais ou dérangé et il a réussi.

Chaque fois qu’un nouveau défi lui est présenté, il parvient à surprendre et la vérité est que c’est ainsi que cela s’est passé lorsqu’il a obtenu le rôle principal dans Peaky Blinders, selon les mots de Steven Knight, producteur de la série, il ne pensait pas que Murphy était le Tommy Shelby qu’ils recherchaient pour ressembler à quelqu’un de calme et donc contrastant avec le personnage.

En fait, le rôle était presque assuré pour le célèbre acteur Jason Statham, jusqu’à ce que Murphy se mette en travers du chemin.

Alors que la décision est prise de savoir qui sera le nouveau visage de Liaison, Nous devons nous rappeler que “No Time to Die” est toujours à portée de main, même s’il est toujours en retard constant pour sa première en raison de C0VID-19, “Peaky Blinders”, quant à lui, pourrait clôturer son histoire avec un film après la sixième saison selon les mots de Knight pour Deadline.

Et c’est que malgré le fait que le vaccin contre C0vid-19 soit déjà appliqué, il reste un long chemin à parcourir avant de revenir à la normalité et le film 25 de James Bond qui devait sortir en salles en avril 2020, mais la pandémie de C0vid-19 a repoussé la première en novembre et, en octobre, un nouveau retard a été signalé jusqu’en avril 2021.

