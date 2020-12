Quand il s’agit de cinéma qui traite de concours de beauté, probablement le premier qui me vient à l’esprit, ce n’est pas exactement un drame dépassant ou un biopic primé, mais une comédie qui a attiré un large public depuis sa première et même l’actualité. Vingt ans après son apparition, Miss Sympathy est un film que tout le monde connaît, mais peut-être pas à fond, il y a quelques choses que vous ne saviez probablement pas et nous en énumérons quelques-unes.

Personne ne peut nier que l’un des meilleurs agents d’infiltration du cinéma est Sandra Bullock dans ce rôle. Si la talentueuse actrice commençait déjà à se faire un nom à Hollywood, c’est le film qui lui a donné sa notoriété, également aux côtés de stars comme Michael Caine.

Malgré le fait que les critiques ne l’aient pas accueillie si chaleureusement, le public n’a cessé de la tenir dans leurs bras tout au long de ses vingt ans d’existence. Plongez plus profondément dans ce qui se cache derrière l’agent Gracie Hart et apprenez des choses que vous ne saviez peut-être pas sur Miss Simpatia.

La chute de Sandra Bullock

Iconique est la scène dans laquelle Bullock fait face à la marche en talons et trébuche bruyamment pour finir par terre. Lors de la première mondiale du film, l’actrice a eu un accident similaire en sortant de sa voiture. Depuis quelque temps, plusieurs membres de la presse pensaient que la chute faisait partie d’un montage qui visait à promouvoir encore plus le film, mais en réalité c’était un accident car …

Sandra Bullock est à l’image de son personnage

L’actrice a répété à plus d’une occasion qu’elle s’identifiait trop au personnage de Gracie. C’est pourquoi les scènes de combat ont été réalisées par elle-même, sans utiliser de double et que la partie la plus difficile du tournage, était précisément celle dans laquelle elle devait porter des talons aiguilles de plus de 15 cm.

Hymne de Miss America

Nous sommes sûrs que l’une des choses que vous ignoriez à propos de Miss Congeniality est l’auteur de la chanson que les filles de la compétition chantent à bord du camion. Vous pensez probablement qu’il était un compositeur renommé, mais les paroles ont en fait été inventées par un garçon de sept ans seulement. Il s’agissait de Clyde Lawrence, le fils de Marc Lawrence, l’un des scénaristes du film. Clyde est certainement maintenant un adulte qui est devenu un compositeur de films talentueux. Sa dernière partition était pour le film Noelle, qui a récemment atterri dans le catalogue Disney Plus.

Quelle est votre date parfaite?

L’un des moments les plus emblématiques de Miss Congeniality est la scène dans laquelle Miss Rhode Island répond à la question, quel est votre rendez-vous parfait? Sa réponse hilarante, dans laquelle elle prend le mot «date» comme une date au lieu d’une date, est en fait basée sur une réponse réelle qui s’est produite lors d’un concours de beauté.

Bâtons de feu

L’actrice Heather Burns, qui joue précisément Miss Rhode Island, a dû faire une démonstration sur scène et la sienne a impliqué de faire tourner rapidement une paire de bâtons de feu. Burns a suivi des cours et a appris à faire tout le jonglage, mais quand il a dû le faire avec un peu de feu, la production a réalisé que ce serait impossible. Ils ont finalement embauché un cascadeur pour faire ces plans très spécifiques.

Michael Caine

L’éminence britannique n’est pas bien connue pour avoir participé à des films d’amour ou à des comédies amicales qui sont généralement méprisés par la critique. Cependant, pour l’obtenir, les scénaristes de Miss Sympathy ont réécrit le scénario jusqu’à cinq fois pour qu’il soit parfait et que Caine accepte d’être à bord. Une fois que l’acteur a accepté, sa femme, qui à certaines occasions a participé et remporté des concours de beauté, lui a donné des conseils très importants sur la façon dont il devrait jouer un entraîneur dans une telle compétition.

La référence à Midnight Cowboy

Une autre chose que vous ne savez peut-être pas à propos de Miss Sympathy est qu’elle inclut une référence à l’un des plus grands classiques du cinéma de l’histoire. La scène dans laquelle Gracie (Bullock) réprimande un chauffeur de taxi qui l’a presque écrasée en traversant la rue est une parodie / hommage à une scène de Midnight Cowboy où Dustin Hoffman est également presque écrasé par un taxi. Le dialogue passe de «Je marche ici» à «Je glisse ici».

Le père de Gracie

Dans les bandes-annonces de films, vous pouvez voir une scène que le protagoniste partage avec son père où il lui demande si elle est lesbienne. Elle répond: “J’espère.” Cette scène et quelques autres que Bullock a filmées avec l’acteur Edward Herrmann, faisaient partie d’un camée qui n’a finalement pas eu lieu dans le film.

Robert Rodriguez camée?

Dans la scène préliminaire du spectacle de talents devant l’Alamo, le gars qui joue de la basse dans le groupe de sauvegarde est le célèbre chef d’orchestre Robert Rodriguez. À ce jour, il n’y a pas d’histoire qui explique ce que le réalisateur texan faisait là-bas, mais nous sommes sûrs que c’est une autre des choses que vous ne saviez pas sur Miss Simpatia.

L’engagement de Bullock

La scène où Gracie (Bullock) rentre à la maison après la mission du restaurant, elle était juste écrite dans le script comme: “Gracie rentre à la maison et commence la boxe.” Le reste, qui comprend les trébuchements, les coups de pied dans le lit, le micro-ondes, était tout improvisé.

