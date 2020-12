Ceci est une liste pour tous ceux qui cherchent à quitter leur monde. Lancez les dés et il n’y a pas de retour en arrière. Rouler à nouveau pour bouger. Dites votre nom et commencez à courir. Cela fait 25 ans que Jumanji est entré dans nos vies, et pour le commémorer, voici 10 choses que vous ne saviez peut-être pas.

Nous pouvons tous convenir que les films de Robin Williams ont généralement été placés comme des films amicaux à regarder le week-end, mais aucun n’est aussi rappelé que le classique sur un jeu de société mystique qui libère la partie la plus sauvage et la plus profonde de la jungle. directement dans le monde réel.

Ouvrez le plateau, choisissez votre jeton, lancez les dés et découvrez ci-dessous des choses et des faits que vous ne saviez peut-être pas sur Jumanji, le classique de l’aventure familiale.

La signification de Jumanji

Le mot Jumanji vient de la langue africaine Zulo et signifie «de nombreux effets». L’auteur du livre sur lequel la bande est basée l’a clarifié à plusieurs reprises. Cependant, pendant la sortie du film, Robin Williams a toujours donné de fausses réponses à quiconque lui demandait ce que signifiait le titre: “Je leur disais que c’était une île des Caraïbes, réservez vos vols à l’avance”, a déclaré le acteur.

Chaussures Parrish

Le film a été tourné principalement dans le New Hampshire et à ce jour, l’enseigne de l’usine Parris Shoes reste une attraction touristique. Pendant le tournage, les habitants ont tellement apprécié Williams qu’ils lui ont même remis les clés de la ville. Après sa mort en 2014, de nombreux fans ont placé des bougies, des fleurs et des photographies juste en dessous du mur où le logo de l’usine fictive subsiste encore.

Le réalisateur ne voulait pas de Robin Williams

Au début, le réalisateur Joe Johnston hésitait à embaucher Williams en raison de son habitude bien connue d’improviser des scènes et de modifier des scripts en cours de route. Cependant, l’acteur a compris qu’il s’agissait d’une production plus importante et avec un certain schéma de fonctionnement où tout était calculé et il ne pouvait y avoir de modifications très substantielles. Bien qu’il ait promis de s’en tenir au scénario, il a tout de même improvisé quelques lignes et en a changé quelques autres.

Polémique des postiers

Lors de la scène où le chasseur Van Pelt se rend dans un magasin d’armes pour acheter des munitions, tout en vérifiant le nouveau fusil de précision proposé par le gérant du comptoir, il demande s’il n’est pas postier ou facteur. Il s’agissait d’une blague liée à divers incidents et rumeurs qui existaient à l’époque de la sortie du film, à propos de facteurs et de postiers devenus fous et de fusillades dans des entreprises. De là, nous obtenons l’expression «devenir postal» qui est comprise comme «devenir fou».

Film de famille?

Lors de la première de Jumanji, Roger Ebert, l’un des critiques de cinéma les plus renommés dans le milieu, a critiqué le film surtout pour être trop sombre et violent pour les enfants, étant que la promotion du film visait cette cible à tout moment. . On dit même que Robin Williams n’a pas laissé ses enfants la voir pendant ce temps.

Mexique présent à Jumanji

Dans la version pour les États-Unis, l’hymne national mexicain joue brièvement dans la scène où Van Pelt se rend au magasin d’armes. Cela peut être entendu en arrière-plan, cependant, pour la version doublée du film et distribuée dans notre pays, cela change parce que selon la loi mexicaine, il est illégal d’utiliser ledit thème à des fins commerciales ou comiques. Aux États-Unis, il n’a pas été modifié car la chanson est dans le domaine public. Vous pouvez le corroborer dans la vidéo suivante.

Aimé ou détesté?

Parmi les choses que vous ne savez peut-être pas sur Jumanji, il y a le fait que le film a reçu de mauvaises critiques lors de sa première. Malgré le fait qu’à ce jour, c’est un classique aimé par beaucoup de gens, les critiques en général pensaient que «même si vous voulez que le film fonctionne, la somme des effets spéciaux n’en fait pas un vrai film, et ceux-ci sont trop terrifiants pour le film. Petits enfants”. D’autres ont dit que même si c’était amusant, il y avait un script forcé. Aie.

Le casting qui n’a jamais été

Pour le rôle central d’Alan Parrish, une longue liste d’acteurs a été envisagée: Tom Hanks, Dan Aykroyd, Chevy Chase, Kevin Costner, Sean Connery, Harrison Ford, Mel Gibson, Michael Keaton, Bill Paxton et même Arnold Schwarzenegger. Celui qui était le plus proche de l’atteindre était Bruce Willis, mais a décidé de prendre son temps pour filmer le troisième volet de Hard to kill. D’un autre côté Scarlett Johansson elle était sur le point de jouer Judy Shepherd, mais à la fin Kirsten Dunst a été choisie.

L’actrice mystérieuse

Au cours de la scène – encore une fois – une femme apparaît dans le magasin d’armes qui dit son nom est Louise et elle s’occupe de fermer le magasin afin que le gérant puisse assister à Van Pelt de manière plus privée et personnalisée. Cette actrice n’est pas nommée au générique du film et à ce jour son identité reste un mystère. Cela faisait peut-être partie du jeu?

Accident de voiture

Dans la scène où une voiture de patrouille est kidnappée par plusieurs singes, la cascadeuse Betty Thomas Quee a perdu le contrôle du véhicule et s’est écrasée dans un arbre à une vitesse de 60 km / h. Heureusement, elle était indemne, cependant, les paparazzi ont filmé l’accident et ont pris des photos qui n’ont jamais été communiquées aux médias, après que le réalisateur Joe Johnston les a suppliés de ne pas le faire.

