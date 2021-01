Beaucoup peuvent penser que la création d’une série préquelle à Le Seigneur des Anneaux est uniquement à des fins économiques, mais la réalité est que les histoires de JRR Tolkien sont si riches et étendues qu’il existe un vaste champ d’action dans lequel Amazon Prime Video pourrait s’inspirer. avantage. Bien qu’il y ait déjà un casting annoncé et quelques images officielles, qui sont en fait des cartes, on ne sait vraiment pas encore avec certitude de quoi il s’agira.

Les quelques indices que ces éléments nous donnent et l’annonce récente qui confirme que la série se déroulera lors des événements du Second Âge, nous donnent une idée de toutes les histoires que la série pourrait toucher et comment elle pourrait être liée de manière naturelle à la trilogie. du Seigneur des anneaux.

Voici 10 histoires ou récits que nous pourrions (aimerions) voir dans la série préquelle de Le Seigneur des Anneaux.

L’origine de Sauron

À l’origine, Sauron est l’un des êtres angéliques créés par Ilúvatar, le créateur de tout. Plus tard, il est corrompu par Morgoth, le premier seigneur noir qui se révèle contre ses égaux et son créateur. À la fin du Premier Âge, Morgoth est vaincu et Sauron se cache pendant plusieurs siècles jusqu’à ce qu’il décide qu’il est temps de planifier sa vengeance. De cette façon, Sauron devient le grand méchant du Second Âge, quand il forge la forteresse de Barad-dûr près du Mont Doom dans les terres du Mordor.

La série pourrait montrer une partie de cette histoire d’origine et développer tous ses plans ultérieurs avec lesquels elle trompe les hommes, les elfes et les nains pour prendre le contrôle de la Terre du Milieu. Des histoires qui se déroulent dans les points suivants.

Annatar: Seigneur des cadeaux

Dans les événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, Sauron est une figure presque intangible qui se manifeste comme un nécromancien ou un œil englouti par les flammes. Cependant, Sauron n’a pas toujours eu une telle apparence. À ses débuts, lorsqu’il commença à interagir avec des hommes et des elfes, il adopta la forme angélique d’un très bel homme qui gagna leur faveur en les instruisant dans la création d’anneaux de pouvoir. Sauron est resté comme Annatar alias Le Seigneur des cadeaux pendant environ 400 ans, avant de se révéler comme le terrible seigneur noir dont tout le monde se souvient et craint pour les événements des trilogies de films.

La création des anneaux de pouvoir

Sauron est précisément celui qui enseigne aux elfes la création d’anneaux magiques aux propriétés différentes. Sous prétexte de les aider à maintenir le pouvoir et de leur accorder diverses capacités qui pourraient aider les peuples, Sauron et un elfe nommé Celebrimbor commencent à créer divers anneaux. Bien sûr, tout cela est un plan pour que Sauron puisse plus tard corrompre et contrôler tous les porteurs de l’anneau. Cependant, Celebrimbor est agile de pensée et crée trois autres anneaux de pouvoir qui vont finalement à différentes lignées d’elfes. L’un d’eux est montré dans Le Seigneur des Anneaux entre les mains de Galadriel (Cate Blanchett). Une fois que Sauron se rend compte qu’il ne peut pas exercer de contrôle sur les trois anneaux des elfes, il attaque Celebrimbor et son royaume.

Précisément l’histoire précédente est liée à la création de la bague unique. La série pourrait bien montrer des histoires telles que le moment où Sauron crée la bague avec laquelle il a l’intention de contrôler tout le monde, quelque chose qu’il réalise finalement et lui donne le pseudonyme du Seigneur des anneaux. Cet épisode mythique pourrait bien servir les objectifs de la série et en même temps établir le lien direct avec les trilogies cinématographiques de Peter Jackson.

L’origine des spectres sombres

Lorsque Sauron s’aventure dans la création des anneaux de pouvoir, il en offre sept aux seigneurs nains de la Terre du Milieu et neuf aux grands rois des hommes. Les nains sont têtus et ne prêtent pas beaucoup attention aux cadeaux car ils sont généralement obsédés par le fait de creuser dans la terre. Cependant, les humains tombent facilement et il y en a neuf qui cèdent au contrôle des anneaux. Peu à peu, ils deviennent des êtres invisibles sans volonté qui adhèrent à un autre plan spectral d’existence que seul le seigneur des ténèbres peut voir. Vous reconnaissez sûrement l’histoire, ce sont les spectres de l’anneau ou Nazgul qui hantent Frodon dans Le Seigneur des Anneaux. Si la série s’attache à raconter tous les détails de l’histoire de Sauron et des anneaux, il est fort probable que nous verrons l’origine de ces neuf cavaliers sombres.

Les temps de cordialité entre elfes et nains

Puisque nous parlons d’elfes et de nains corrompus par des anneaux, on sait que pendant le deuxième âge, les deux races ont entretenu une relation assez amicale. La série pourrait montrer le grand royaume nain de Khazad-dûm en action, un endroit dont nous ne voyons que des ruines et entendons des histoires dans le premier épisode du Seigneur des anneaux. Là, près dudit royaume, caché au fond des montagnes, se trouvait la région elfique d’Eregion où Celebrimbor et son peuple se sont installés. Entre les deux communautés, il y avait une relation commerciale très fructueuse qui a été rompue une fois que Sauron a attaqué Celebrimbor après la création des trois anneaux elfiques du pouvoir et que les nains ont choisi de fermer leurs portes vers l’extérieur, devenant les «ermites» que nous connaissons traditionnellement par les films.

Au cours de cette étape de cordialité entre elfes et nains, de nombreux projets ont été menés par les deux peuples. L’un d’eux, par exemple, a été la création des portes de Durin. Comme vous vous en souvenez dans les films, le royaume de Khazad-dûm avait deux entrées et l’une d’elles était par d’énormes portes en pierre qui étaient éclairées par la lumière de la Lune et avaient une énigme de magie elfique pour la protection de l’entrée. . Comment se fait-il que des portes avec la magie elfique gardaient l’entrée d’un royaume des nains? En effet, pendant le Second Age, les deux races étaient amies et les différents moments qu’ils ont partagés ensemble pourraient bien être montrés par la série qu’Amazon met en place.

La Fondation Rivendell

Le royaume des elfes, qui joue un rôle important à la fois dans Le Hobbit et Le Seigneur des anneaux, a été fondé au cours du deuxième âge de la Terre du Milieu. Elrond est responsable d’emmener son peuple dans le paradis caché où il se réfugie après avoir perdu une guerre contre Sauron, quand il bat Celebrimbor dans sa quête pour obtenir les anneaux de pouvoir. Si la série emprunte le chemin suggéré par ce texte, il est plus que probable que nous verrons le jeune Elrond établir le refuge paradisiaque elfique de Fondcombe.

Galadriel

L’une des choses qui a déjà été confirmée est l’apparition de Galadriel, la mystique elfe qui dans les films est jouée par Cate Blanchett. Dans la série Morfydd Clark sera chargé de donner vie à la reine en deux épisodes. Au cours du deuxième âge, Galadriel est déjà impliqué dans les affaires politiques de la Terre du Milieu et visite constamment Celebrimbor à Eregion ou Elrond à Fondcombe. C’est probablement au cours de cette même étape que vous obtenez Nenya, l’un des trois anneaux du pouvoir elfique. Le fait que le personnage soit confirmé et que la publication du compte Twitter officiel de la série parle des trois anneaux du pouvoir elfique, nous fait penser que selon toute probabilité, nous verrons tous ces événements à un moment donné de la série.

La création et la chute de Númenor

Les cartes révélées par la production de la série préquelle du Seigneur des Anneaux montrent une configuration de la Terre du Milieu dans laquelle l’île de Númenor apparaît encore. L’histoire de cette ville représente la fin du premier âge et le début du second. Une fois que Morgoth est vaincu et que Sauron s’enfuit, la plupart des hommes ne veulent plus rien avoir à faire avec le continent. Avec l’aide des Valar, les entités angéliques et toutes puissantes qui sont au service d’Ilúvatar, un lopin de terre est érigé au milieu de la mer vers lequel les hommes vont guidés par une étoile. Le lieu est fondé par Elros, un elfe qui renonce à l’immortalité pour guider les autres vers une nouvelle destination. En fait, Elros est le frère d’Elrond, qui choisit à ce moment-là de continuer sur le chemin de l’immortalité. Bien qu’Elros devienne un roi mortel, il vit encore pendant environ 500 ans et sa progéniture a également une très longue vie. De cette ligne descend le personnage d’Aragorn.

Plus tard, lorsque Sauron utilise son masque angélique pour tromper tout le monde, il parvient à atteindre Númenor et avec ses charmes, il devient conseiller du roi Ar-Pharazôn. Peu à peu, il le trompe pour le convaincre de se rebeller contre les Valar, les mêmes qui ont donné l’île aux hommes il y a des siècles. Le plan échoue bien sûr et tout le conflit aboutit à la destruction de l’île aux mains d’Ilúvatar, le grand créateur de tout.

La naissance du Gondor

Après le cataclysme, les survivants de Númenor fuient vers le continent et y trouvent le royaume du Gondor. Au début, Minas Tirith est comme une sorte de tour pour garder la capitale, qui était Osgiliath, mais plus tard, elle devient la grande ville blanche que l’on voit dans les films. Les deux villes sont fondées par Elendil El Alto et de là surgissent également le palantir, ces artefacts sphériques que nous voyons dans les films du Seigneur des Anneaux et qui aident Saroumane à établir une communication avec Sauron ou d’autres artefacts similaires. Ce récit établit facilement le précédent pour créer le monde que nous voyons dans les films et permet à la série de se connecter facilement aux trilogies de Peter Jackson.

La dernière alliance

Lorsque Númenor est détruit, le grand conflit se termine presque avec la fuite de Sauron sans forme vers le Mordor pour établir son nouveau refuge. Bien sûr, il projette de se venger et affronte plus tard la dernière alliance, du nom de la dernière union qui existe entre les hommes de Númenor, les elfes, les nains et les hommes, pour finir une fois pour toutes avec le puissant méchant.

Elle s’appelait The Battle of Dagorlad et c’est celle que nous voyons au début de The Fellowship of the Ring, où Elendil the Tall perd la vie et son fils Isildur parvient à déchirer l’Anneau Unique de Sauron. La bataille a également lieu dans le terrain marécageux que nous voyons dans Les Deux Tours, qui est alors hantée par les âmes de tous les hommes et elfes qui ont perdu la vie pendant le combat. Cette grande bataille culmine au Second Age et établirait le lien direct avec les films. La série Amazon osera-t-elle illustrer cet événement ou sera-t-elle basée sur d’autres histoires précédentes?

Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.