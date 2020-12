Grâce à l’animation, on a toujours trouvé des moyens d’aborder des questions et des thèmes profonds d’une manière qui peut être digérée par les jeunes et les moins jeunes. Le film 100% Lobo tente de rejoindre cette tendance d’œuvres conçues pour toute la famille qui visent à offrir une sorte d’apprentissage et, Bien que cela ait véritablement inspiré des moments, ils ne suffisent pas à nous empêcher de réaliser que nous avons déjà été confrontés à des propositions similaires lors d’occasions précédentes.

100 pour cent de loup (2020).

Il est déjà très courant de se retrouver spectateurs avant le voyage d’un adolescent inadapté qui cherche à être accepté à la fois par sa famille et par les gens qui l’entourent. Une telle structure narrative a été tellement explorée qu’il peut être fastidieux de s’aventurer dans une proposition qui, à première vue, semble être plus ou moins la même, mais la vérité est qu’il y a un élément qui joue en sa faveur et qui la fait ressortir parmi toute une mer. d’aventures dont le marché principal est celui des petits: leur effort pour innover et être original.

Dans le film 100 Percent Wolf, nous découvrons quelques jours dans la vie de Freddy Lupin, un jeune loup qui, après avoir passé des années en tant qu’humain, attend enfin sa transition complète vers la lycanthropie. Cependant, lorsque sa conversion ne se termine pas comme il s’y attendait, il doit entreprendre un voyage dans lequel il affrontera les obstacles de son oncle maléfique, qui a toujours été jaloux de son frère, chef de meute et père de Freddy. Sur son chemin, le garçon établira une amitié improbable avec un compagnon rusé qui lui fera voir que les différences physiques ne sont pas un obstacle pour trouver notre chemin dans la vie et créer des liens durables avec les autres.

Certes, le projet ressemble parfois à un pastiche entre Le Roi Lion et Bolt: un chien extraordinaire, mais, bien que le cachet Disney soit présent, cela ne signifie pas que les images sont vouées à des comparaisons éternelles. En réalité, On peut dire que la dynamique familiale qui se produit entre beaucoup de loups-garous n’avait jamais été explorée à l’écran – de manière comique. Les blagues qui émergent de cette situation suffisent à nous faire rire plus que la plupart des dessins animés génériques qui sortent constamment.

100 Percent Lobo explore la lycanthropie avec humour.

Il ne sera probablement pas récompensé partout, mais le film 100 Percent Lobo est un divertissement dominical pour petits et grands. il a une bonne base d’idées, une animation acceptable et d’excellents messages d’inclusion et de confiance. Une moitié est pleine de clichés, mais l’autre se bat pour conquérir le respectable avec une histoire faite avec passion. Et cela est apprécié, en particulier dans une industrie hautement commerciale.

Titre original: 100% loup

An: 2020

Réalisateur: Alexs Stadermann (Maya l’abeille)

Voix en anglais: Tissage Samara, Jai Courtney

Date de sortie:19 novembre 2020 (États-Unis)

Critiques de films d’animation 100% Wolf



José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et évidemment un jour je monterai les “Philly Steps” et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.