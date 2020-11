Après avoir annoncé que Johnny Depp serait remplacé dans le prochain épisode de Fantastic Animals, beaucoup étaient les fans mécontents qui considéraient qu’il serait juste de faire de même avec Amber Heard et le prochain Aquaman. Cependant, après que Warner a annoncé que Mads Mikkelsen allait enfin remplacer Depp, une pétition en ligne cherchant à retirer Heard de l’équation a vu une forte augmentation des signatures.

Jusqu’à présent, cette pétition dépasse déjà 1,6 million de signatures et continue de compter. Le document a été créé par Jeane Larson et s’adresse aux dirigeants de Warner et de DC au motif que l’actrice, comme Johnny Depp, a également été impliquée dans des scandales judiciaires où elle a été prouvée en tant qu ‘«agresseur domestique». .

La demande décrit les différentes fois où Heard aurait abusé de l’acteur et aurait menti à ce sujet. Depuis son divorce avec Johnny Depp, [Heard] a été chargé de ruiner systématiquement la carrière de Depp à Hollywood, répétant encore et encore de faux incidents d’abus, dont elle était en fait l’agresseur », peut-on lire.

Selon le document, Heard a frappé Depp au visage à une occasion et a affirmé plus tard que cela s’était passé dans la direction opposée. Cependant, il y a des photos de l’actrice dans lesquelles on peut voir son visage sans maquillage et sans aucun coup sur son visage, et six jours plus tard, lorsqu’elle a comparu devant le tribunal pour porter plainte et lever une ordonnance de non-communication, Heard avait déjà quelques ecchymoses sur le visage.

«Les hommes sont victimes de violence domestique, tout comme les femmes. Cela doit être reconnu et des mesures doivent être prises pour empêcher qu’un agresseur connu ne soit célébré dans l’industrie du divertissement », indique la pétition.

La raison pour laquelle Johnny Depp a finalement été renvoyé de la saga magique était parce qu’il avait perdu un procès contre le journal britannique The Sun qu’il accusait de diffamation. Les tribunaux anglais ont cédé en faveur du médium en convenant que leurs affirmations concernant le conflit entre Depp et Amber Heard étaient substantiellement vraies.

Au moment de la rédaction de cet article, la pétition compte 1 617 059 millions de signatures et son objectif est d’atteindre 3 millions, donc pour le moment c’est un peu plus de la moitié.

Amber Heard est d’accord pour répéter son rôle de Mera dans le prochain épisode d’Aquaman et apparaîtra également dans certains moments de la nouvelle version de Justice League, que Zack Snyder met en place pour HBO Max.

De l’autre côté se trouve Johnny Depp, qui aurait dû reprendre son rôle de Gellert Grindelwald dans Fantastic Beasts, mais a finalement été retiré du projet. Les deux productions appartiennent à Warner, mais le studio n’a pas commenté la question.

