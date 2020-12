Si vous avez vu le film de David Fincher basé sur les crimes commis par le Zodiac, vous savez probablement que c’est un tueur en série qui a terrorisé l’Amérique dans les années 1960 et 1970. Les messages qu’il envoyait aux médias étaient généralement cryptés et nombre d’entre eux n’étaient pas résolus. Eh bien, 51 ans plus tard, un code de tueur Zodiac a été craqué et le contenu est un peu effrayant.

Le FBI a confirmé qu’en effet un code qui avait été envoyé au San Francisco Chronicle en 1969 avait été récemment déchiffré par un trio de briseurs de code experts, qui pendant des années ont étudié le cas et les messages existants du tueur Zodiac qui ne pourraient jamais être résolus. Le trio est composé de David Oranchak, un développeur de logiciels des États-Unis; Sam Blake, un mathématicien australien; et Jarl Van Eycke, programmeur informatique belge.

Le message catalogué comme «chiffre 340» était configuré en majuscules, sans pauses ni virgules et contenait également une faute d’orthographe dans le mot «paradis». Ce mot d’ailleurs, dans le contexte du message, assurait que le meurtrier lui-même pensait que c’est là qu’il irait après sa mort, c’est pourquoi il a présumé qu’il n’avait pas peur de la chambre à gaz.

Le message en question se lisait comme suit:

J’espère que tu t’amuses beaucoup à essayer de me rattraper

Ce n’était pas moi dans l’émission de télévision qui dit quelque chose sur moi

Je n’ai pas peur de la chambre à gaz car elle m’enverra bien plus tôt au paradis

Parce que j’ai déjà assez d’esclaves pour travailler pour moi

Quand tout le monde n’a rien quand il arrive au paradis

Alors ils ont peur de la mort

Je n’ai pas peur car je sais que ma nouvelle vie sera facile dans une mort au paradis

Oranchak a expliqué dans une vidéo publiée sur YouTube, ainsi que sur son site Web, comment lui et ses collègues ont trouvé la réponse. Un programme de décodage créé spécifiquement à cet effet a été utilisé. Ce logiciel a analysé 650 000 variations du message et en une seule, quelques mots sont apparus, qui ont été le début pour pouvoir le comprendre complètement, plus tard.

«C’était incroyable et un grand impact. Je n’ai jamais pensé que nous trouverions quoi que ce soit parce que j’étais déjà habitué à l’échec », a déclaré Oranchak. “Nous avons été très chanceux et avons trouvé un message qui avait une partie de la réponse, mais le reste n’était pas évident.”

La seule chose décevante pour l’équipe qui a accompli l’exploit était que le message ne contenait pas de signes d’identification. L’identité du tueur Zodiac est l’un des plus grands mystères en termes de tueurs en série et surtout pour le FBI qui tient le dossier à jour. Au fil des ans, de nombreuses théories ont été faites sur son identité, mais aucune d’elles n’a la certitude de la police.

À cet égard, le FBI a publié un message sur ses réseaux sociaux dans lequel il a choisi de confirmer la nouvelle, mais pas de finaliser les déclarations et les détails par respect pour les familles des victimes.

Bien que pendant sa période d’activité, la police – avec l’aide du meurtrier – ait pu confirmer que cinq incidents avaient été commis par le Zodiac, ce dernier a à son tour revendiqué la responsabilité d’au moins 37 meurtres supplémentaires. On pense qu’il se réfère précisément à toutes ses victimes lorsqu’il parle de ses «esclaves», qui devaient le servir au paradis.

L’émission de télévision mentionnée dans la lettre est The Jim Dumbar Show, un talk-show de l’époque où, lors d’une émission en direct, le meurtrier a réussi à communiquer par téléphone pour se vanter de ses crimes. Le message déchiffré par Oranchak et compagnie a été reçu au bureau du journal deux semaines après l’incident télévisé.

Il y a trois autres messages qui n’ont pas encore été résolus.

zodiaque tueur du zodiaque fbi



Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.