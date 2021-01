Les adaptations basées sur les jeux vidéo semblent commencer à passer par un bon moment après de nombreuses années de mauvaises productions et ils travaillent actuellement sur plusieurs types différents et l’un des plus importants est ‘Inexploré’, qui mettra en vedette Tom Holland et est en phase de production et récemment quelques images de «Uncharted» ont été publiées.

Les adaptations de jeux vidéo sont de plus en plus courantes depuis sa sortie ‘Chasseur de monstre’, de plus, la nouvelle adaptation de ‘Combat mortel’, qui devrait sortir en salles et sur la plateforme HBO Max d’ici 2021, en plus d’une suite de ‘Sonic l’hérisson’.

À travers les réseaux sociaux de la production, certains Images “ inexplorées ”, dans lequel vous pouvez voir quelques objets du film, qui pourraient nous montrer le ton que cette adaptation du célèbre jeu vidéo aura là où nous verrons Tom Holland Dans le rôle de Nathan Drake et Mark Wahlberg comme Victor Sullivan, sous la direction de Ruben Fleischer.

Jusqu’à présent, on sait qu’il cherchera à donner un grand coup de pouce à ce film pour continuer avec une suite où nous voyons l’évolution de Nathan Drake en tant qu’explorateur plus expérimenté et on s’attend à ce que Tom Holland continue maintenant avec le tournage de ‘Spider-Man 3’ , qui a déjà commencé ces derniers jours.

Une nouvelle année. Une nouvelle aventure vous attend. #UnchartedMovie pic.twitter.com/iHiKm6OWpy – Uncharted (@unchartedmovie) 1 janvier 2021

Jusqu’à présent, la date de sortie du 16 juillet 2021 après un grand nombre de retards, y compris une conséquence de la pandémie de Covid-19, mais il n’a pas encore été exclu qu’il y ait un autre mouvement dans le calendrier Sony Pictures.