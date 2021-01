Une fois de plus, nous sommes confrontés à une production issue d’un classique littéraire de Stephen King. Bien que The Stand, ou Apocalypse comme on l’appelle en Amérique latine, ne soit pas bien connu dans le monde audiovisuel, dans le domaine des paroles et des pages, c’est l’une des œuvres les plus célèbres de King et attendue par de nombreux fans. Cette année, avec une première très sage au milieu d’une pandémie, la série The Stand arrive pour présenter la résistance d’un groupe de survivants à une apocalypse littérale et spirituelle.

Que souhaitez-vous savoir

The Stand a été publié en 1978 sous le nom de The Dance of Death. C’était le quatrième roman de Stephen King et l’une de ses œuvres les plus acclamées. Raison pour l’auteur de reprendre l’histoire douze ans plus tard pour publier une version étendue où il a récupéré une grande partie des textes originaux qu’il a dû omettre pour la brièveté exigée par les rédactions. Sa nouvelle vision s’appelait The Stand: The Complete & Uncut Edition (Apocalypse) et a frappé les librairies en 1980 avec un prologue et un épilogue supplémentaires, ainsi que plusieurs ajustements aux références de la culture pop, une fois qu’il a repris l’histoire de la décennie. des années quatre-vingt aux années quatre-vingt-dix.

Sa grande variété de personnages et sa nature épique de survie dans un cadre mystique en ont fait un long livre, pratiquement impossible à adapter d’une manière satisfaisante qui rendrait justice à l’expérience du lecteur. En 1994, une mini-série de quatre épisodes a été diffusée à la télévision nord-américaine, tournée sous un scénario écrit par King lui-même. Son succès quasi nul et les mauvaises critiques ont enterré les possibilités d’un retour du projet pour le cinéma ou la télévision. Cependant, cette année, le réseau CBS sous la direction créative de Josh Boone (The New Mutants) a uni ses forces pour porter à l’écran une nouvelle tentative d’adaptation de l’un des classiques de l’auteur nord-américain.

De quoi ça parle?

La série The Stand et le roman placent le conflit dans un monde en proie à une pandémie, une super grippe qui dévaste l’être humain d’une manière si rapide et inattendue qu’elle a reçu le pseudonyme de «Captain Globetrotter». En l’espace de dix-neuf jours, plus de 90% de la population est anéantie, laissant les survivants sur une planète solitaire, jonchée de cadavres, de voitures abandonnées dans les rues et d’une incertitude menaçante et croissante quant à l’avenir de l’humanité.

Les survivants aux États-Unis sont situés dans diverses parties du pays, isolés et ne savent pas quoi faire, mais ils partagent tous quelque chose: une série mystérieuse de rêves vifs dans lesquels une vieille femme noire se faisant appeler Abigail Freemantle les invite à voyager à Boulder, Colorado. pour la rejoindre dans la reconstruction du monde. Ainsi, une grande variété de personnages font une odyssée à travers la nation pour l’atteindre et fondent la zone libre de Boulder où ils reconstruisent une petite société démocratique qui leur permettrait de repartir de zéro.

Cependant, Abigail devient aussi une chef spirituelle quand on sait qu’elle reçoit des messages de Dieu et que sa véritable mission était de réunir tout ce noble groupe de survivants pour planter une résistance contre l’Homme en Noir (ou Randall Flagg), un personnage mystérieux qui à son tour a recruté un autre groupe de survivants à Las Vegas, Nevada avec des intentions plus sombres qui obéissent à la destruction ultime du monde. Ce sujet est le mal incarné sur terre et la représentation du diable faisant un dernier effort lors du jugement dernier.

Ainsi The Stand et la série présenteront une histoire de suspense, de drame et de lutte d’idéaux où les pisques de différents personnages font face à des défis inimaginables, dans un monde dévasté où l’humanité physique et spirituelle ne tient qu’à un fil.

Autres adaptations

La nouvelle série récemment créée au Mexique via STARZPLAY n’est pas la première de The Stand à apparaître à la télévision et dans d’autres médias. Comme mentionné précédemment, en 1994, Stephen King a écrit un scénario pour quatre épisodes réalisés par Mark Garris. Une conséquence de l’adaptation en deux parties de It (That), qui a eu lieu en 1991, qui a couru avec le succès du public. Cependant, Apocalypse n’a pas subi le même sort et bien que la série reste encore un culte parmi un certain secteur d’adeptes, la plupart considèrent que le long compte rendu de King n’a pas été rendu justice.

Dans cette série, il y avait plusieurs stars et célébrités de renom qui ont fait de brèves apparitions et des apparitions spéciales, sans occuper exactement un crédit et sans être des protagonistes. Parmi eux, l’actrice Kathy Bates (Misery), Ed Harris (Westworld), les réalisateurs Sam Raimi (Spider-Man), Tom Holland (Chucky: The Devil Doll), Mark Garris lui-même, John Landis (An American Werewolf) à Londres), et même le célèbre basketteur Kareem Abdul-Jabbar.

Le groupe Metallica a dédié quelques-unes de leurs chansons à l’univers fictif des livres. Leur chanson “Ride the Lighting” a été créée à partir d’une citation spécifique du livre, selon les membres du groupe. Mais son autre composition “The Stand (Prophecy)” est un hommage encore plus explicite au roman de King.

À certaines occasions, Damon Lindelof (Watchmen, The Leftovers) a déclaré que tout autour de la mythique série Lost était légèrement inspiré des mêmes principes que The Stand. L’influence du travail de King sur la série est notoire: un groupe de survivants laissés dans un endroit isolé et hanté par des forces obscures qu’ils ne connaissent pas. Ils doivent tous affronter l’inconnu, leur passé et eux-mêmes, avant de choisir un camp dans une lutte mystérieuse entre le bien et le mal qu’ils peuvent à peine comprendre.

D’autre part, l’épopée de King, que le même auteur a conçue comme la sienne Le Seigneur des anneaux, a également été adaptée au monde du roman graphique par Marvel. L’adaptation de Roberto Aguirre-Sacasa avec des illustrations de Mike Perkins et Laura Martin a été divisée en six arcs narratifs contenant chacun cinq volumes, à l’exception du sixième qui en contenait six. Ils ont été publiés de septembre 2008 à janvier 2012, avec l’approbation créative et la production exécutive de King lui-même.

Où voir la nouvelle série de The Stand?

La nouvelle série de The Stand a été créée sur CBS All Access au cours du dernier mois de 2020, cependant, au Mexique, elle peut être vue à partir de cette semaine sur la plate-forme STARZPLAY. Dimanche à dimanche, un nouvel épisode des dix arrivera qui façonnera ce qui est censé être l’adaptation définitive du roman épique acclamé de Stephen King.

De plus, le même auteur du texte original était responsable de la clôture de la série de sa propre main, anticipant que cette version de l’histoire contiendra une nouvelle fin différente de celle conçue à l’origine il y a 42 ans et corrigée au minimum il y a 30 ans dans sa version étendue.

Josh Boone a finalement été choisi pour diriger la série avec un casting spectaculaire dirigé par James Marsden, Whoopi Goldberg, Alexander Skarsgard, Amber Heard. Odessa Young, Greg Kinnear, Nat Wolff, entre autres.

apocalypse josh boone stephen king le stand la série stand



Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.