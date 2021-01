Comme le rapporte Deadline, Aaron Sorkin (“ The Chicago 7 Trial ”) se prépare à diriger un nouveau projet pour Amazon Studios intitulé ‘Être les Ricardos’, un film qui pourrait inclure les lauréats des Oscars Nicole Kidman («Grace de Mnaco») et Javier Bardem («Aimer Pablo»), qui négocient actuellement leur participation au film.

Sorkin lui-même a écrit ce film développé pendant une semaine de production de la sitcom emblématique des années 1950, «I Love Lucy». L’histoire commence par la lecture du scénario à une table le lundi et se termine par le tournage vendredi, montrant la vraie relation entre les stars Lucille Ball et Desi Arnaz à un moment où ils font face à une crise qui pourrait mettre fin à leurs vies. carrières et votre mariage.

Au début, le cinéaste avait uniquement l’intention d’écrire le projet et non de le diriger, mais après avoir profité de l’expérience de la réalisation du drame à partir d’événements réels acquis par Netflix, “ The Chicago 7 Trial ” (l’un des grands favoris à l’approche de la prochaine saison des récompenses), il a également choisi de siéger dans le fauteuil du réalisateur.

Les médias avancent que Kidman et Bardem auraient été très intéressés à participer au projet, bien qu’une date de début de production n’ait pas encore été fixée en raison d’une pandémie qui continue d’être un casse-tête dans le monde entier. À un moment donné, le film allait avoir Cate Blanchett comme protagoniste, bien que l’actrice se soit retirée sans raison apparente.

Le film sera produit par Todd Black, Jason Blumenthal et Steve Tisch d’Escape Artists, avec Jenna Block, David Bloomfield, Stuart Besser, Lucie Arnaz, Desi Arnaz Jr. et Lauren Lohman en tant que producteurs exécutifs.