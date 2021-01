Le personnage et Batman ont eu un grand nombre d’adaptations cinématographiques ces dernières années, mais la plus importante a été celle de Christian Bale dans la trilogie ‘The Dark Knight’ mais malgré les offres de Warner et DC, il n’est pas revenu au rôle, on a même parlé d’un caméo pour la prochaine production solo de Flash, qui apportera un grand nombre de personnages, mais apparemment pas tous perdu, car selon un rapport, Warner veut que Christian Bale revienne comme Homme chauve-souris.

Le film de ‘Le flash’ Ce sera très important pour l’avenir de DC Extended Universe, car il s’agira d’un réarrangement de la franchise, en plus d’expliquer le multivers et la place de chacune des productions DC, en particulier les films Batman, qui seront très importants pour cette production.

Selon un rapport de Daniel Richtman, Warner veut que Christian Bale revienne en tant que Batman pour ‘The Flash’ et lui a offert une grosse somme d’argent pour un camée, mais on ne sait pas si l’acteur acceptera finalement, car l’offre précédente a été rejetée, car il ne reviendra que si Christopher Nolan donne son autorisation pour un camée et ce n’est pas une question de l’argent, mais le respect du personnage, de la saga et du réalisateur.

Ces derniers jours, il a été annoncé qu’il était en cours de négociation afin que Danny DeVito et Arnold Schwarzenegger retourne à tes papiers Pingouin et M. Freeze respectivement pour ce film, mais jusqu’à présent on ne sait pas s’ils accepteront de revenir dans le monde des super-héros, ainsi que si Bale décidera de donner enfin le oui à Warner et DC pour revenir devenir le Dark Knight.