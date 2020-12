La tâche n’est facile pour aucun interprète. Amener la présence hypnotique du chanteur derrière «Forbidden Love» sur scène ou à l’écran devient sans aucun doute un défi d’acteur, consistant à rendre hommage à une personnalité talentueuse qui a mis le rythme latino-américain très haut dans les années 90. cinq actrices de cinéma, de théâtre ou de télévision qui ont joué Selena Quintanilla, la reine du Tex-Mex, depuis 25 ans.

Jennifer Lopez (Selena, 1997)

Deux ans après la mort prématurée et tragique de Selena, Warner Bros. a sorti le film de fiction homonyme, sur la vie et la carrière du lauréat d’un Grammy. Jennifer Lopez, une Américaine d’origine portoricaine, a réussi à convaincre l’équipe de casting (qui comprenait Abraham Quintanilla Jr., père du chanteur malheureux et également producteur exécutif du film) qu’elle était le bon choix pour le rôle principal, par une audition où ils sont allés leurs compétences d’acteur, de danse et de chant sont évaluées.

Grâce à Selena, “JLo” est devenu le premier acteur latin à gagner plus d’un million de dollars pour un film, en plus d’être nominé pour un Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie musicale.

Veronica Vazquez (Selena Forever, 2000)

En 1999, une comédie musicale liée à Broadway a été annoncée dans le but de commémorer le cinquième anniversaire de la mort de Selena Quintanilla l’année suivante. Inspirés par le précédent film de la WB, Edward Gallardo et Fernando Rivas ont respectivement créé les paroles et la musique de cette mise en scène, dont le rôle principal allait finalement tomber entre les mains de Veronica Vazquez, Américain d’origine cubaine.

Selena Forever a commencé sa course en mars 2000, envisageant une tournée qui couvrirait trente villes des États-Unis. Cependant, la comédie musicale n’a pas vendu le nombre prévu de billets et a dû être annulée un mois plus tard. Pourtant, la production méritait de bonnes critiques de la part des critiques, en particulier pour Vazquez et le reste de la distribution.

Lidia Ávila (Selena, la comédie musicale, 2006)

Il y a près de quinze ans, le Mexique a accueilli sa propre production théâtrale en l’honneur de l’interprète de “The Boy from Apartment 512”. Il s’agissait d’une œuvre musicale présentée au Blanquita Theatre au CDMX, résultat d’un investissement de plus d’un million de dollars et avec plus de 30 danseurs sur scène (via).

Le rôle principal de Selena, la comédie musicale (créée en mai 2006) a été assumé par la Puebla Lidia Avila, ancien membre du célèbre groupe OV7 et qui revient ainsi au théâtre après dix-sept ans d’absence, depuis ses débuts dans la mise en scène Vaselina en 1989, mise en scène par Julissa.

Maya Zapata (Selena’s Secret, 2018)

L’histoire de l’assassinat du chanteur texan a atteint la télévision il y a deux ans, via TNT Amérique latine. Selena’s Secret, basé sur le livre homonyme de la journaliste María Celeste Arrarás, était une série composée de treize épisodes et mettant en vedette le lauréat mexicain de l’Ariel Maya zapata.

L’émission, diffusée chaque semaine entre septembre et décembre 2018, se vantait de Natalia Beristáin et Alejandro Aimetta en tant que réalisateurs et avait une distribution complétée par des personnalités telles que Sofía Lama, Eduardo Santamarina et Jorge Zárate. Parce que le projet n’a pas été approuvé par la famille Quintanilla, il est devenu impossible d’utiliser des chansons originales de Selena.

Christian Serratos (Selena: La série, 2020)

Début décembre, Netflix a inclus dans son catalogue les neuf chapitres d’une production originale, centrée sur la vie de la reine du Tex-Mex, de son enfance à son ascension vers la gloire. En septembre 2019, on apprenait que le Californien d’origine mexicaine Christian Serratos assumerait le rôle principal du spectacle; Deux mois plus tard, le “N” rouge a publié un premier regard sur l’actrice dans la peau du célèbre co-auteur de la chanson “Como la Flor”.

Selena: La série a vu le retour d’Abraham Quintanilla Jr. en tant que producteur exécutif d’une fiction audiovisuelle sur la carrière de sa fille, du film des années 90 avec JLo. Suzette Quintanilla, la sœur aînée de la chanteuse, est dans le même département.

Parmi les actrices précédentes, laquelle a été votre préférée en tant qu’interprète de la légendaire et inoubliable Selena Quintanilla?

Christian Serratos Jennifer Lopez Selena Selena Quintanilla



Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.