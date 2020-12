Dans le cadre des MTV Movie & TV Awards 2020, Adam Sandler Oui Drew Barrymore Ils étaient reconnus comme un duo dynamique et bien que leur apparition ait été brève, ils nous ont apporté de très bonnes nouvelles. Il s’avère que le couple d’acteurs pourrait déjà préparer un quatrième film ensemble.

Dans l’audiovisuel que vous pouvez voir ci-dessous, Drew Barrymore a avoué à quel point il était amusant de travailler aux côtés de Sandler pendant 30 ans et que la conversation s’est donc tournée vers ce qui pourrait être un nouveau projet de film entre les deux. Bien que oui, ils n’ont pas révélé exactement combien de temps cela pourrait leur prendre pour le réaliser, encore moins un titre spécifique, une date de sortie ou quelque chose de similaire.

“C’était très amusant de faire un film avec vous au cours de chacune des trois dernières décennies”, m’a dit. “Ouais, ouais, et Drew, nous sommes en 2020 alors vous savez ce que cela signifie”, a souligné Sandler, puis Barrymore a répondu: “Est-ce que tout est nul?” «Oui c’est vrai, mais c’est aussi une nouvelle décennie pour que nous puissions faire un autre film ensembleDit Sandler. “Eh bien, attendons de trouver quelque chose d’extraordinaire, nous avons 10 ans”, a répondu l’actrice. “Techniquement, c’est neuf ans et un mois”, corrigea Sandler. “Tu as raison. Eh bien, pas assez de temps. Je ne sais pas, ce n’est pas grave, ça doit être spécial », a terminé l’actrice.

“Il en faut deux pour recevoir l’honneur de Dynamic Duo aux MTV Awards: le meilleur de tous les temps!”

Récapitulons un peu et ensuite nous avons Adam Sandler et Drew Barrymore dans The Best of My Weddings (1998), Comme si c’était votre première fois (2004) et Family Honeymoon (2014). Peut-être de ces trois comédies romantiques la plus représentative a-t-elle été Comme si c’était la première fois réalisé par Peter Segal où nous rencontrons Henry Roth, un homme qui lutte chaque jour pour tomber amoureux de Lucy Whitmore (Barrymore), qui souffre d’amnésie après un accident et qui vous empêche de vous souvenir de votre vie quotidienne et de convertir la mémoire à court terme en mémoire à long terme.

Adam Sandler a récemment joué dans Hubie Halloween, via la plate-forme du “N” rouge. Cependant, il a récemment annoncé ses plans pour un croisement massif de ses films. Serait-ce l’occasion idéale d’inclure Drew Barrymore?

D’autre part, nous avons vu Drew Barrymore dans Santa Clarita Diet, une série annulée par le titan du streaming. De plus, sa dernière participation porte le nom de la comédie The Stand In.

Brenda Medel J’adore regarder, parler, écrire et rêver de films. Ma série préférée s’appelle The Twilight Zone. Je chante toujours. Je n’arrête jamais de penser à la nourriture et je n’enlève pas mes lunettes de soleil même pour dormir.