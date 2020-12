2020 pourrait être considérée comme l’année au cours de laquelle l’industrie cinématographique a opéré un changement significatif, puisque, grâce à la pandémie de coronavirus, Hollywood a dû faire plusieurs plans pour ne pas être affecté économiquement, l’une de ces stratégies est d’envoyer des communiqués films directement sur les plates-formes de streaming, cependant, Warner Bros, a pris cette idée sur le long terme, car cette semaine, ils ont annoncé combien de films DC seront diffusés sur HBO Max.

Il y a quelques semaines, il a été informé que Warner Bros, lancerait 17 nouveaux films simultanément sur grand écran et sur le service de streaming, HBO Max, sans frais supplémentaires pour les abonnés, ceci avec l’idée que le public qui ne veut pas partir en raison de la pandémie, vous pouvez profiter de ces productions dans le confort de votre foyer.

Le premier à lancer ce nouveau système pour WB fut «Wonder Woman 1984», même s’il ne s’appliquait qu’aux États-Unis, puisque le reste du monde n’a pas atteint cette plateforme. Concernant les résultats, ils ont été très positifs selon un communiqué de WarnerMedia: “” près de la moitié des abonnés détaillants de la plateforme ont vu le film le jour de son arrivée; De plus, le nombre total d’heures de visionnage du vendredi a été plus du triple par rapport à une journée typique du mois précédent. “

Cela aurait pu convaincre WB de lancer plus de contenu de super-héros en streaming, comme le président de DC Films, Walter Hamada, a annoncé par le New York Times que deux actions en direct de DC seront publiées sur HBO Max par an, cependant, ils seront exclusifs à la plate-forme, ils atteindront donc à peine les théâtres.

Ces productions seront réalisées par des super-héros de bas rang, pour ainsi dire, ou moins connus des masses, par exemple Batgirl ou Statick Shock, en plus les films pourraient être directement liés à ceux qui apparaissent sur grand écran ainsi que dans des séries originales pour HBO Max.

Bien que l’on sache déjà combien de films DC seront publiés sur HBO Max, on ne sait pas si cela suffira à battre Marvel Studios, qui a une stratégie similaire avec Disney +, mais par rapport à la maison des idées, le DCEU est encore un peu désordonné. dans sa continuité pour créer un univers partagé à la fois au cinéma et à la télévision, mais on espère que tout commence à se fixer dans «The Flash», car on dit qu’il y aura un type de redémarrage dans la franchise.