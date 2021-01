En 1882, Alan Alexander Milne est né, un auteur britannique qui, bien que prolifique dans de nombreux genres, est devenu célèbre grâce aux histoires de ses enfants centrées sur un ours en peluche drôle et sympathique et ses aventures dans les bois. Nous vous racontons la véritable histoire de Winnie l’ourson.

Le petit animal a réussi à captiver, depuis plusieurs décennies, petits et grands avec des feuilletons radiophoniques, des films, des romans, des pièces de théâtre et des émissions spéciales en action réelle, mais, en réalité, tout a commencé de manière simple: avec un père, son fils, un chiot et de nombreux animaux en peluche.

C’est l’histoire de Winnie l’Ourson et de sa naissance.

Une amitié née de la guerre

Pendant la Première Guerre mondiale, un lieutenant vétérinaire du nom de H. Coleburn a trouvé un chasseur dans une gare ferroviaire canadienne transportant un ourson avec lui. Le soldat a acheté le petit garçon et lui a fait une mascotte pour son bataillon. Le nom qui lui a été donné était bien sûr Winnie. Lorsque l’intensité de la bataille atteignit des niveaux dangereux, Coleburn décida d’emmener le petit dans un zoo pour le protéger. Le plus drôle, c’est que l’endroit serait visité à de nombreuses reprises par un garçon nommé Christopher Robin Milne, le fils de l’auteur.

Comme dans la forêt de cent acres

L’histoire de Winnie l’Ourson continue ainsi: il s’avère que le petit Christopher avait plusieurs animaux en peluche, dont un cochon, un âne, deux kangourous et un tigre (Porcinet, Igor, Kanga, Roo et Tigrou). Bien que le protagoniste de la collection soit un petit ours en or que le garçon voulait nommer, de manière très appropriée, après son ami du zoo. Le père, l’auteur des histoires, a également inclus les animaux en peluche dans les livres qu’il préparait.

Coïncidence

L’illustrateur EH Shephard, qui a donné vie à l’aspect visuel des histoires avec ses traits, a vécu à quelques pas de la maison de Milne. En outre, les deux avaient collaboré en tant que rédacteurs en chef du magazine Punch, dans lequel des satires et plusieurs essais humoristiques étaient publiés. Au début, Milne n’était pas si convaincu de son style, mais au fil du temps, il en est devenu le dessinateur en chef, travaillant également sur la suite de l’ours bedonnant et ajoutant des images à divers recueils de poèmes.

La poésie, première maison des amoureux du miel

AA Milne, en plus d’écrire des histoires mémorables pour les enfants, avait un grand talent pour la poésie. En 1924, il publie When We Were Very Young, une compilation dans laquelle le poème numéro 13 porte le nom de «The Teddy Bear». Les vers parlaient des aventures d’Edward, c’est ainsi que Christopher Robin avait nommé son animal en peluche avant de rencontrer Winnie.

Un ami nommé Walt est venu

Un beau jour de 1961, Walt Disney a acquis les droits des histoires de Winnie. C’est parce que sa fille Diane aimait les livres de Milne, car ils la faisaient beaucoup rire, un problème qui a attiré l’attention du magnat de l’animation. J’ai même eu l’idée de les adapter depuis 1938. Diane a dit ceci (via D23):

«Papa m’entendait rire seul dans ma chambre et il venait voir de quoi je riais. C’était généralement à cause de l’humour doux et rebelle des histoires de AA Milne Pooh. Je les ai relus maintes et maintes fois, et bien des années plus tard à mes enfants et maintenant à mes petits-enfants ».

Une relation douce-amère

On sait que l’un des passages les plus sombres de l’histoire de Winnie l’Ourson était ce qui est arrivé ensuite. Selon la BBC, Milne en est venu à mépriser sa création la plus célèbre, car ses livres de non-fiction sont tombés dans l’oubli, alors que seul l’ours se souvenait de lui. L’auteur a même dit:

«J’ai arrêté d’écrire des livres pour enfants. Je voulais leur échapper comme je voulais une fois m’échapper de Punch; comme j’ai toujours voulu m’échapper. En vain. Comme l’a souligné un critique exigeant: le héros de ma dernière pièce était simplement Christopher Robin à l’âge adulte.

