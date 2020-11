Grâce à eOne, nous avons eu accès au premier aperçu de ‘Clifford le gros chien rouge‘, adaptation en image réelle du personnage créé par Norman Bridwell en 1963 dont la première est prévue pour la fin de 2021. Dans la vidéo, d’une durée de seulement 20 secondes, on voit à quoi ressemble le personnage principal: Un chien dont l’apparence a généré un flot de critiques qui finissent éventuellement par le modifier, comme cela s’est produit avec «Sonic. Le film ‘en 2019.

Le film montrera Emily (Darby Camp) qui a du mal à s’intégrer à la maison et à l’école et découvre un petit chiot rouge qui est destiné à devenir sa meilleure amie. Après que Clifford devienne un énorme chien en un rien de temps et attire l’attention d’une société génétique, Emily et son oncle Casey (Jack Whitehall) devront essayer de lutter contre la cupidité de la société. En cours de route, Clifford enseignera à Emily et à son oncle le vrai sens de l’acceptation et de l’amour inconditionnel.

Jay Scherick, David Ronn, Annie Mumolo et Stan Chervin ont écrit cette histoire réalisée par Walt Becker, responsable de films comme «Wild pigs (With a pair … of wheel)» ou «Two very mature kangaroos». Le film a été tourné à New York sous la production de Jordan Kerner et Deborah Forte de Scholastic Entertainment.

La série d’ouvrages sur Clifford a présenté plus de 75 livres différents qui ont dépassé 126 millions d’exemplaires dans le monde. La série avait également une émission de télévision qui racontait l’histoire d’un énorme chiot rouge nommé Clifford et de sa propriétaire Emily Elizabeth. En 2004, le personnage a eu un premier film d’animation intitulé «Clifford’s Really Big Movie».

Ceci et d’autres trilers que vous pouvez trouver sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section Bandes-annonces et vidéos de films du Web.

Cliquez ici pour le voir sur YouTube.