Alan Rickman jamais eu une grande présence dans la saison des récompenses. Malgré tout, le Britannique est entré dans l’histoire en remportant le prix le plus important de tous: la reconnaissance du public qui a applaudi chacune de ses performances et qui le considérait comme un élément clé de certains des films les plus importants des dernières décennies. Ce n’est pas pour moins, car son talent lui a permis de parcourir différents genres qui vont du drame historique à l’action et à la science-fiction, et d’interpréter toutes sortes de personnages fascinants, des terroristes germaniques aux sorciers en conflit dans l’une des sagas les plus importantes de toutes. temps.

Voici une liste des meilleurs films d’Alan Rickman.

10. Guide du voyageur intergalactique (Dir. Garth Jennings, 2005)

Alan Rickman avait une voix sans équivoque. Cette qualité a été décisive dans la construction de chacun de ses personnages, mais elle a surtout été utile pour donner vie à un robot curieux qui compte parmi les plus grandes références de la science-fiction. Il s’agit de Marvin, dont la vaste base de données et la programmation avancée lui confèrent une sagesse enviable, mais aussi une souffrance continue du manque de défis intellectuels qui le condamnent à une vie ennuyeuse et prévisible. Cette personnalité, associée à son apparence physique incomparable, a fait de lui le plus grand symbole du Guide du voyageur intergalactique, l’un des grands opéras spatiaux de ces derniers temps qui, inspiré du roman de Douglas Adams, a emmené le public dans un voyage fou. lors de la rédaction d’un guide touristique interplanétaire tout en découvrant le plus grand secret du dauphin.

9. Ennemi invisible (Dir. Gavin Hood, 2015)

Le cinéma a toujours montré un grand intérêt pour les dilemmes de la guerre, étant l’ennemi invisible l’un des exemples les plus marquants de ces dernières années lors de l’exploration des conséquences éthiques des attaques à distance. Tout cela à partir d’une opération britannique contre un groupe terroriste au Kenya qui est entravée par la présence d’innocents sur le territoire à bombarder. Il n’a pas reçu toute l’attention qu’il méritait, mais ses critiques élogieuses et son bouche à oreille ont rehaussé son prestige au fil du temps. On se souvient également qu’il a été le dernier grand film d’Alan Rickman.

8. Raspoutine (Dir. Uli Edel, 1996)

Comme beaucoup d’autres acteurs britanniques de sa génération, Alan Rickman a eu des apparitions notables sur le petit écran, la télévision Rasputin étant la plus importante de toutes. Une exploration approfondie de l’énigmatique conseiller de la famille Romanov et qui a été renforcée par l’excellent travail de son protagoniste dans une interprétation hypnotique. Bien que ce ne soit pas le film le plus reconnu de l’acteur, il a représenté sa performance la plus réussie en remportant un Golden Globe et un Emmy dans la catégorie du meilleur acteur dans une mini-série ou des émissions spéciales télévisées.

7. Sweeney Todd: Le barbier démon de Fleet Street (Dir. Tim Burton, 2007)

Un barbier meurtrier dont les victimes ont été exploitées pour faire des pâtés à la viande. Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que Sweeney Todd soit devenu l’un des personnages les plus fascinants de l’Angleterre victorienne, dont la légende a inspiré toutes sortes d’œuvres artistiques depuis des générations. Étrangement, cela inclut une comédie musicale qui a été brillamment traduite en film par le toujours obscur Tim Burton. Le duo stellaire a été joué par leur éternel Johnny Depp et Helena Bonham Carter, tandis que la tragédie a été complétée par un exquis Alan Rickman en tant que juge qui a détruit la vie du personnage principal, le condamnant à la folie, à la recherche éternelle de vengeance et d’impossibilité. de la rédemption. L’un des films les plus emblématiques de la carrière britannique, également célébré pour être la seule production à avoir utilisé sa voix incomparable pour le faire chanter.

6. Michael Collins (Dir. Neil Jordan, 1996)

On pourrait penser qu’Alan Rickman s’est spécialisé dans l’interprétation des méchants, alors qu’il était vraiment un expert dans la construction de personnages d’une énorme complexité morale. Ce fut le cas d’Éamon de Valera dans Michael Collins, personnage clé de la lutte pour la libération irlandaise et dont les décisions furent décisives pour le sort de la région, même si elles ne coïncidèrent pas toujours avec les idéaux poursuivis par le personnage titulaire joué par Liam. Neeson. L’un des films les plus mémorables de l’œuvre d’Alan Rickman, ainsi que l’une de ses meilleures incarnations. Malheureusement, il fait également partie de ses films les moins appréciés, car son travail prodigieux a à peine été reconnu avec une nomination aux BAFTA dans la catégorie du meilleur second rôle. Dans près de 30 ans, nombreux sont ceux qui pensent encore que l’acteur méritait plus.

5. Robin Hood: Le prince des voleurs (Dir. Kevin Reynolds, 1991)

La légende de Robin Hood a été transformée en film d’innombrables fois, mais aucune n’est aussi mémorable que Le prince des voleurs. Le film présentait un décor de classe mondiale et un ensemble enviable dirigé par Kevin Costner et complété par Morgan Freeman, Christian Slater et Sean Connery. Et pourtant, rien n’aurait été pareil sans la présence d’Alan Rickman, dont le talent a joué un rôle déterminant dans la construction d’un shérif de Nottingham qui mérite bien d’être considéré parmi les meilleurs méchants de la décennie. Un sujet obsédé par le trône, doté d’une personnalité irascible et insensée, et dont la haine pour le héros de l’histoire le fait fantasmer sur l’idée de prendre son cœur avec une cuillère à la recherche de plus de douleur. Un mélange exquis qui a abouti au seul BAFTA de l’acteur en quatre nominations. L’un des films les plus mémorables de son époque et pour beaucoup l’adaptation définitive de la légende de Sherwood, même au-dessus de celui mettant en vedette le mythique Errol Flynn.

4. Sensibilité et sentiments (Dir. Ang Lee, 1995)

L’une des plus grandes qualités d’Ang Lee est sa capacité à éradiquer les typecasts qui affligent tant d’acteurs, ce qui a abouti à certaines des meilleures performances de ces dernières années. Ce fut le cas d’Alan Rickman avec Sense and Feelings, qui a été dépouillé des étiquettes de méchants qui ont été gainées dans les années 80 et 90, et profité d’une grande incarnation par le colonel Brandon dans ce qui est généralement considéré comme l’adaptation définitive à la roman de Jane Austen. C’est parce que c’est une histoire d’amour émouvante, mais aussi une profonde exploration de l’époque basée sur la situation féminine et les différences sociales. Il a été nominé pour sept Oscars, dont celui du meilleur film, mais malheureusement, Rickman n’a pas figuré dans sa liste restreinte, étant l’une des grandes omissions de l’année.

3. Vraiment amour (Dir. Richard Curtis, 2003)

Vraiment l’amour est l’un des films de bien-être les plus célèbres de ces derniers temps grâce à une série d’histoires qui, comme le titre l’indique, tournent autour de l’amour. Cela ne veut pas dire que le film était exempt de souffrance, le personnage d’Alan Rickman en étant le principal responsable. Cet après que son Harry trahit les nobles sentiments de sa femme Karen avant la séduction de son assistante Mia. Ce n’est peut-être pas le travail le plus difficile de l’acteur, mais c’est l’un des plus mémorables grâce à la popularité du film, au merveilleux haltère intégré avec Emma Thompson et à la célèbre séquence du cadeau avec Rowan Atkinson. Plusieurs années plus tard, de nombreux fans ont continué à remettre en question le sort de ce mariage, jusqu’à ce que la scénariste Emma Freud résolve tous les doutes. [vía]: “Je suis resté ensemble, même si la maison n’a jamais été aussi heureuse qu’avant.” Et qu’en est-il de Harry et Mia? Le créateur a assuré qu ‘«ils avaient définitivement une liaison. J’ai supplié Richard de rester coquette, mais non. Jusqu’à la fin”.

2. Saga Harry Potter (2001 – 2011)

Severus Snape est sans aucun doute le personnage le plus populaire d’Alan Rickman, ainsi que l’un des plus mémorables de toute la saga Harry Potter. Pas une mission facile, le produit du grand travail de JK Rowling, des adaptations sages de différents réalisateurs et du talent incroyable des Britanniques. C’est grâce à cela que le maître Serpentard est passé du statut de méchant presque certainement – plus d’un a été confondu avec la pierre philosophale – à l’allié le plus noble d’Albus Dumbledore et comme dirait Harry Potter: «probablement l’homme le plus courageux que j’aie jamais rencontré de ma vie ». Un héros caché qui, comme le garçon qui a vécu, a été sauvé par l’amour et qui a tout mis en œuvre pour assurer la sécurité du jeune sorcier. Presque impossible de ne pas pleurer avec ses derniers souvenirs et ce dernier mot: «Toujours».

1. Difficile à tuer (Dir. John McTiernan, 1988)

John McClane serait difficilement devenu l’un des grands héros des films d’action sans la menace de Hans Gruber. Un méchant élégant, dont les meilleures armes ne résident pas dans les dizaines d’hommes qui composent son équipe, mais dans son intelligence et sa planification stratégique avec lesquelles il a fait de la prise de Nakatomi Plaza une mission pratiquement infaillible. Cette construction ne vous empêche pas de perdre lentement votre sang-froid lorsque tout commence à s’effondrer aux mains de l’éternelle armée d’un seul homme. Il était essentiel de faire exploser le succès de la franchise et de consolider Bruce Willis comme l’une des principales références du genre. Encore plus curieux que sa défaite soit devenue un symbole particulier de la saison de Noël. Les aventures de McClane se sont poursuivies au fil des ans, mais le policier de Los Angeles n’a jamais été en mesure de trouver un autre rival aussi redoutable ou fou que le terroriste allemand.



Luis Miguel Cruz Un jour, je rejoindrai les X-Men, la Rebel Alliance ou la Night’s Watch. Fier membre de Cine PREMIERE depuis 2008.