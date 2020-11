Alex Garland, l’esprit derrière «Annihilation» et «Ex Machina», a déclaré à Empire qu’il prévoyait de réaliser un nouveau film, un long métrage d’horreur à petit budget dont il espère que la production commencera dans les prochains mois. Le dernier travail de l’écrivain et réalisateur britannique a été «Devs», une mini-série dramatique de huit épisodes et de science-fiction diffusée au printemps dernier sur Hulu et HBO Espagne.

«J’ai écrit un film d’horreur à petit budget se déroulant au Royaume-Uni», a déclaré le cinéaste de ce projet pour lequel il est actuellement «à la recherche du casting et des financements nécessaires pour tourner au premier ou à l’été 2021. Je ne sais pas si c’est peu. réaliste ou pas. À ce moment précis, un film semble toujours irréaliste, mais il fonctionne d’une manière ou d’une autre. “

Ce film d’horreur est venu après que Garland ait d’abord travaillé sur quelque chose de complètement différent: une autre série télévisée qui devait aborder l’inefficacité et la superficialité des manifestations sociales de ces dernières années. «À un moment donné de la désobéissance civile, vous devez commencer à casser des choses. Alors j’écrivais sur la nécessité de changer les choses.

Tout a changé avec les événements de 2020, c’est-à-dire les vives protestations du mouvement «Black Lives Matter» à la suite du meurtre de George Floyd, qui a signifié un changement de plans pour Garland. “J’ai pensé, alors maintenant ce que j’écris n’a pas de sens. D’une certaine manière, je me suis presque senti étrangement heureux.”