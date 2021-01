Alex Malverde, qui était un promoteur de la scène musicale hip-hop au Mexique, est décédé des suites de complications de Covid-19. Son cas est égal à celui de millions de personnes dans le pays qui ont perdu la bataille contre la maladie, à la différence que Malverde a raconté pas à pas son état, à travers ses réseaux sociaux.

L’annonceur a également publié plusieurs publications louches via Twitter, dans lesquelles il a remercié tout le monde pour son soutien, mais dans lesquelles il faisait en même temps allusion à la peur qu’il ressentait face à la menace croissante de la maladie.

Sortez de cette chingadera, chaque personne que je vois sans masque, je vais baiser et ensuite je leur donnerai un masque. – Alex Malverde (@AlexMalverde) 9 janvier 2021

C’est au cours des premiers jours de janvier que Malverde a révélé qu’il avait contracté la maladie. Bien qu’il ait dit qu’il ne se sentait pas mal, les rapports médicaux ont assuré que ses poumons étaient petits: «maintenant, en plus d’être une petite bite, je suis un petit poumon. Chale puta vida », écrit-il.

En seulement deux jours, la situation du chanteur a empiré au point qu’il a avoué avoir essayé de faire son lit et se sentir comme s’il avait fait du cardio pendant deux heures d’affilée. Plus tard, dans une autre publication, il a demandé de l’aide pour se procurer un réservoir d’oxygène, l’un des éléments actuellement en pénurie dans le pays.

Je ne souhaite à personne cette merde COVID, ça devient moche, parfois j’ai l’impression que Saint Pierre me parle. – Alex Malverde (@AlexMalverde) 8 janvier 2021

Bien que ses tweets aient d’abord été animés et enthousiastes, ils se sont rapidement transformés en messages dans lesquels il a avoué sa peur de ne pas aller de l’avant: «Envoyez de bonnes ondes. Je ne veux pas encore mourir. Méfiez-vous du Covid ».

Malverde a assuré à quel point il était désespéré de se rendre compte que sa vie dépendait de quelques tubes. Il a écrit ce qui précède se référant aux différents systèmes qui pouvaient lui fournir de l’oxygène et qu’il n’avait apparemment pas réussi à arriver à temps.

Priez oui les chiens, secouez-vous avec les réservoirs d’oxygène. J’accepte toute l’aide que vous m’offrez dans vos tweets bbs. – Alex Malverde (@AlexMalverde) 7 janvier 2021

Dans une autre publication, il a parlé de la toxicomanie et du nombre de personnes qui consomment différentes substances en pensant que rien ne leur arrivera, jusqu’à ce qu’elles tombent malades avec Covid-19 et réalisent à quel point leurs poumons ou d’autres organes sont déjà endommagés par la maladie.

Dans son dernier tweet, il a dit qu’il avait peur de fermer les yeux et de ne pas revenir.

C’était finalement le petit matin du mercredi 13 janvier, quand Alex Malverde a perdu la vie. La nouvelle a été publiée dans les heures qui ont suivi sa mort, grâce à des collègues, amis et connaissances du musicien, sur les réseaux sociaux.

Malverde était l’un des principaux promoteurs du genre hip-hop et urbain au Mexique. Il est surtout reconnu pour avoir consacré le Bastón Band et pour être le fondateur du label indépendant Rich Vagos.

Grâce à Alex Malverde, il y a aussi Homegrown Mafia, le collectif trap qui a mis en lumière des artistes comme Alemán, qui jouissent désormais d’une reconnaissance internationale.

alex malverde covid-19 mort hip hop maison



Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.