La trilogie de ‘Le Chevalier Noir’ Cela a été unique pour Warner et DC, car seul celui-ci a fermé un personnage dans les bandes dessinées, puisque toutes les autres franchises n’ont pas montré de fin pour leurs héros, mais “ The Dark Knight Rises ” nous a montré une fin heureuse pour ce héros. Et il semble Alfred a révélé la fin de Bruce Wayne pendant le film et peu l’ont remarqué.

Malgré le fait que le personnage de Batman joué par Balle chrétienne était l’une des plus importantes de ces dernières années, il a été décidé que la troisième tranche serait la dernière, telle qu’elle avait été conçue par Christopher Nolan, car il considérait qu’il n’y avait plus d’histoires à montrer, étant également l’un des facteurs pour lesquels ce n’était pas le début de l’univers étendu de DC.

Peu de gens ont peut-être remarqué que Alfred a révélé la fin de Bruce Wayne, Puisque bien que son rêve de le voir dans ce café avec un couple ait été réalisé, mais non seulement ce souhait a été réalisé, il semble qu’il savait que ce serait avec Selina Kyle, car après avoir volé les perles de son coffre-fort, Alfred dit à Bruce que ils devraient échanger des informations dans un café Et c’est exactement ce qui se passe avec Selina, ils sont dans un café à la fin de ‘The Dark Knight Rises’ accomplissant ce qu’Alfred lui a proposé depuis le début.

Bien que beaucoup aient considéré que cette scène où Alfred voit Bruce dans le café n’était qu’un rêve, tout indique que c’était réel, car de nombreux indices ont confirmé que Bruce était vivant, y compris la perte des perles de sa mère, la réparation du pilote automatique de votre vaisseau et reconstruisez le Bat Signal pour que John Blake Devenez le nouveau défenseur de Gotham.