Arrêtez tout, que de telles nouvelles soient un coup de grâce! Après que certaines rumeurs aient indiqué sa présence sur le plateau de tournage, il semble que ce soit déjà une réalité: Alfred Molina jouera l’antagoniste Doctor Octopus dans le prochain épisode de MCU Spider-man 3, avec Tom Holland à nouveau dans le rôle titre.

Ce mardi, des sources de The Hollywood Reporter étaient chargées de révéler qu’Alfred Molina fera une apparition dans le nouveau film d’escalade, produit par Marvel Studios. Et il le fera dans un rôle qui ne lui est pas étranger! Il y a quinze ans, l’acteur londonien a joué le brillant mais dérangé Otto Octavius, alias Docteur Octopus, dans Spider-Man 2 de Sam Raimi, non seulement le film le plus aimé de cette trilogie, mais aussi un film de super-héros en général. , plein d’ovations.

En revanche, la présence dudit méchant et de ses quatre bras métalliques dans le futur Spider-Man 3 nous plaît non seulement pour avoir à nouveau convoqué les excellentes qualités d’acteur d’Alfred Molina, mais aussi pour ce qu’une telle signature implique en termes de multivers. Bien que la participation confirmée de Jamie Foxx comme Electro anticipait un pont entre Spider-Man de Tom Holland et Andrew Garfield (The Amazing Spider-Man 2), il existe maintenant un lien indiscutable avec la version araignée de Tobey Maguire.

En 2014, avant les débuts du grimpeur de mur dans le MCU, Molina a exprimé son intérêt pour la réinterprétation de “Doc Ock” dans le domaine du cinéma, affirmant avoir eu une expérience agréable de filmer Spider-Man 2 sous la direction de Sam Raimi .

«C’était le plus amusant que j’aie jamais fait dans un film comme celui-là, un énorme projet où vous passez six mois suspendu à des fils», a déclaré le nominé aux Emmy. «Mais c’était le premier film du genre dans lequel j’étais impliqué. J’ai passé un moment merveilleux. Je l’ai aimé. J’y retournerais sans réfléchir«.

Spider-Man 3, réalisé par Jon Watts, tourne actuellement à Atlanta. Son casting est complété par Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori et Benedict Cumberbatch, dans le rôle du mystique Docteur Strange. La première du film est prévue pour 17 décembre 2021.

Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.