Le premier THR a annoncé que Jamie Foxx reviendrait jouer Electro, et maintenant THR annonce qu’Alfred Molina reviendra également jouer au Docteur Octopus dans le troisième volet de la saga qui a commencé avec “ Spider-Man: Homecoming ” en 2017.

Autrement dit, en 2004, Molina a combattu Spider-Man de Tobey Maguire dans le merveilleux ‘Spider-Man 2’, et dix ans plus tard, en 2014, Foxx a combattu Spider-Man d’Andrew Garfield dans le non moins merveilleux ‘The Amazing Spider-Man 2: Le pouvoir de l’électro ‘; maintenant, les deux vont combattre Spider-Man de Tom Holland.

Cela confirme-t-il indirectement que, comme cela a été dit, Maguire et Garfield seront également dans le jeu …? Seul le temps dira.

Pour l’instant, ce qui est certain, c’est que Jon Watts est à nouveau en charge de la réalisation de ce troisième volet de la troisième saga cinématographique du personnage de Marvel Comics, qui figurera également dans son casting avec Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon ou encore Tony. Revolori, entre autres.

Un film déjà en production et encore à moitié produit entre Sony Pictures et Marvel Studios, encore à moitié produit par Kevin Feige et Amy Pascal dans lequel, de plus, il n’est pas encore officiellement confirmé, JK Simmons pourrait également répéter comme J. Jonah Jameson, alors qu’il tombait à la fin de ‘Spider-Man: loin de chez soi’.

Sa première dans les salles aujourd’hui, tant aux États-Unis qu’en Espagne, est annoncée pour le 17 décembre 2021.