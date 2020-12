Avec vous le trailer officiel de la saison 2 de «Pennyworth», qui sera présentée en première aux États-Unis le 13 décembre, en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en Irlande, en Italie, en Amérique latine, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Espagne, en Suisse et au Royaume-Uni le dimanche 28 février 2021 via Starplay.

Cette série originale de DC suit les traces d’Alfred Pennyworth (Jack Bannon), ancien soldat britannique des SAS dans la vingtaine qui, dans les années 1960 à Londres, crée une société de sécurité et rejoint le jeune milliardaire Thomas Wayne (Ben Aldridge) avant de devenir le père de Bruce Wayne.

En plus de Bannon et Aldridge, dans sa deuxième saison, nous verrons également Emma Paetz, Hainsley Lloyd Bennett, Ryan Fletcher, Dorothy Atkinson, Ian Puleston-Davies, Paloma Faith et Jason Flemyng. James Purefoy, Edward Hogg, Jessye Romeo, Ramon Tikaram et Harriet Slater rejoignent le casting, donnant vie à de nouveaux personnages.

Basé sur les personnages DC créés par Bob Kane et Bill Finger, «Pennyworth» est une série développée et écrite par Bruno Heller avec l’aide du réalisateur Danny Cannon, avec qui il a déjà collaboré sur «Gotham». Les deux sont également producteurs exécutifs aux côtés de Matthew Patnick («The Infiltrator»).

