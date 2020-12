Cinéma 54 Vidéos

Denzel Washington et Rami Malek traquent Jared Leto dans la bande-annonce de “ The Little Details ”

En attendant que les théâtres se remplissent à nouveau d’audiences et de superproductions, nous vous présentons la bande-annonce de Little Details, un thriller policier mettant en vedette un trio d’acteurs oscarisés: Denzel Washington, Rami Malek et Jared Leto. Réalisé par John Lee Hancock à partir de son propre scénario, Little Details commence lorsque le shérif adjoint du comté de Kern Joe “Deke” Deacon (Washington) est envoyé à Los Angeles pour ce qui aurait dû être un travail rapide de collecte des tests. Mais Deke est pris dans la recherche d’un tueur en série qui terrorise la ville. Là, le sergent Jim Baxter (Malek) du département du shérif de Los Angeles est chargé de diriger la recherche du tueur. Impressionné par l’instinct policier de Deke, il la fait collaborer avec lui, mais pas par le canal officiel. Alors qu’ils traquent le tueur, Baxter ignore que l’enquête met en lumière des échos du passé de Deke, découvrant des secrets inquiétants qui pourraient mettre en péril plus que son cas. De petits détails sortiront bientôt dans les salles.