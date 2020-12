Les débuts du MCU ont été dirigés par des super-héros populaires comme Captain America, qui a obtenu des billets à guichets fermés et un millionnaire au box-office. Cependant, pour la deuxième phase de la franchise – et après les controversés Iron Man 3 et Thor: A Dark World – Marvel Studios a décidé de jouer avec une propriété pratiquement inconnue du grand public, qui devrait conquérir les téléspectateurs à partir de zéro. peu ou pas du tout familier avec le monde de la bande dessinée. En fait, la peur de l’échec qui a pu être gardiens de la Galaxie (2014) a causé Amanda Seyfried a refusé un rôle principal dans le film, a récemment révélé l’actrice.

Lors d’une discussion avec le podcast Récompenses Chatter (via), publié la semaine dernière, Amanda Seyfried a commenté qu’une des raisons de ne pas jouer Gamora dans Les Gardiens de la Galaxie c’était la méfiance dérivée, peut-être, d’être confronté à un projet condamné à une chute brutale.

“Je ne voulais pas faire partie du premier film Marvel à échouer”, a commenté l’acteur. “M’a dit: «Qui veut voir un film sur un arbre qui parle et un raton laveur?, ce qui était clairement très faux.

En effet, tous les mauvais pronostics, comme le précédent, ont été refusés. Non seulement Groot et Rocket sont devenus deux des personnages les plus appréciés de la franchise, mais Guardians of the Galaxy a accumulé 773 millions de dollars au box-office mondial, ce qui en fait l’une des productions les plus rentables de 2014. Ajoutez à cela leurs deux nominations aux Oscars. (Meilleurs effets visuels et meilleur maquillage) et sa fraîcheur de 91% sur les tomates pourries.

«Le scénario était super. Tout était basé sur le fait de ne pas vouloir être “ ce gars-là ”, car si vous êtes la star d’un film géant comme celui-là, et que c’est un flop, Hollywood ne te pardonnera pas. J’ai vu cela arriver aux gens et c’était une peur géante. J’ai pensé: ‘Cela en vaut-il la peine?’ », A ajouté Seyfried.

Au milieu de cette année, confrontée à la même question de savoir pourquoi elle a refusé d’être Gamora dans le MCU, l’actrice de Mamma Mia! Elle a fait valoir qu’elle ne se considérait pas comme «une spectatrice de films Marvel» et que l’expérience de Jennifer Lawrence dans la saga X-Men – en termes de maquillage – avait influencé sa décision finale.

J’ai juste pensé «Ah, je ne veux pas être vert. C’est beaucoup de travail’«Il a déclaré. «Je me souviens que Jennifer Lawrence a remarqué une fois combien de temps il lui a fallu pour virer au bleu. Et j’ai pensé ‘Cela ressemble à l’enfer sur terre’, parce que vous allez sur le plateau, vous n’êtes là que pour quelques heures et ensuite vous devez tout enlever. Et c’était littéralement la raison [para rechazar el papel]».

