Amazon Studios a annoncé aujourd’hui vingt nouveaux membres de la distribution pour la série télévisée basée sur les romans emblématiques de ‘Le Seigneur des Anneaux’par JRR Tolkien. Les membres nouvellement annoncés rejoindront l’équipe artistique et technique qui tourne actuellement sur place en Nouvelle-Zélande, où la production se déroulera intégralement.

Les nouveaux membres de la distribution pour cette série encore non définie sont Cynthia Addai-Robinson, Maxim Baldry, Ian Blackburn, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Simon Merrells, Geoff Morrell, Peter Mullan, Lloyd Owen, Augustus Prew, Peter Tait, Alex Tarrant, Leon Wadham, Benjamin Walker et Sara Zwangobani.

Blackburn, Chapman, Crum, Cunliffe, Tait, Tarrant et Wadham sont originaires de Nouvelle-Zélande, tandis que les autres viennent d’Australie, du Sri Lanka, du Royaume-Uni et des États-Unis.

Les principaux responsables créatifs du projet, JD Payne et Patrick McKay, ont déclaré que “le monde créé par JRR Tolkien est de pointe, diversifié et plein d’émotion. Ces artistes extraordinairement talentueux, venant de différentes parties du monde, représentent le point culminant d’une recherche Il a fallu plusieurs années pour trouver des artistes brillants et uniques pour redonner vie à cet univers. La distribution internationale de la série «Le Seigneur des Anneaux» est bien plus qu’une simple distribution. C’est une famille. Nous sommes ravis d’accueillir chacun d’eux à la Terre du Milieu. “

De nouveaux membres de la distribution rejoignent Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Crdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers et Daniel Weyman, comme annoncé plus tôt cette année.

Comme annoncé précédemment, la série de ‘Le Seigneur des Anneaux’ Il est dirigé de manière créative par JD Payne et Patrick McKay susmentionnés, qui coordonnent l’équipe de rédaction et agissent en tant que showrunners. De son côté, l’espagnol Juan Antonio Bayona («L’orphelinat», «Un monstre vient me voir») sera en charge de la réalisation de ses deux premiers chapitres.

À leur tour, les trois sont producteurs exécutifs avec Beln Atienza (partenaire de Bayonne), Lindsey Weber (’10 Cloverfield Street ‘), Bruce Richmond (‘ Game of Thrones ‘), Gene Kelly (‘ Boardwalk Empire ‘), Sharon Tal Yguado et aussi les scénaristes Gennifer Hutchison («Breaking Bad»), Jason Cahill («Les Sopranos») et Justin Doble («Stranger Things»).

Son équipe technique comprend des noms tels que les consultants en production Bryan Cogman («Game of Thrones») et Stephany Folsom («Toy Story 4»); producteur Ron Ames («The Aviator»); scénariste et coproductrice Helen Shang («Hannibal»); la consultante en scénario Glenise Mullins; costumière Kate Hawley (‘Suicide Squad’), décoratrice Rick Heinrichs (‘Star Wars: The Last Jedi’), superviseur des effets spéciaux Jason Smith (‘The Revenant’), expert de Tolkien Tom Shippey ; ou le célèbre artiste conceptuel John Howe.

‘Le Seigneur des Anneaux’ il a été traduit dans une quarantaine de langues et s’est vendu à plus de 150 millions d’exemplaires. Ses adaptations cinématographiques, produites par New Line Cinema et réalisées par Peter Jackson au début du XXIe siècle, ont atteint un box-office mondial combiné de près de 6 milliards de dollars et ensemble, elles ont reçu un total de 17 Oscars, dont celui du meilleur film pour le troisième. et dernier épisode, «Le retour du roi».

Situé dans la Terre du Milieu, cette adaptation télévisée ambitieuse de plusieurs millions de dollars produite par Amazon Studios aux côtés de Tolkien Estate and Trust, HarperCollins et New Line Cinema, une filiale de Warner Bros. Entertainment, explore de nouvelles intrigues qui précèdent “ The Fellowship of the Ring ” de JRR Tolkien.