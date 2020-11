Amazon a annoncé qu’il avait décidé de ne pas aller de l’avant avec une saison 2 de ‘Utopa‘, la version nord-américaine de la célèbre série britannique du même nom créée et écrite par Dennis Kelly. Un projet en développement depuis plus de six ans, depuis que HBO lui a donné son feu vert début 2014, juste entre la diffusion originale des première et deuxième saisons de la série originale (qui s’est également faite aux dépens de une troisième saison qui n’est jamais venue …).

Après ne pas parvenir à un accord notamment sur les questions budgétaires, David Fincher a quitté le projet et HBO a décidé d’annuler sa production à l’été 2015, même si en avril 2018, il a été annoncé qu’Amazon avait décidé de le repêcher avec l’aide de Gillian Flynn, auteur et scénariste. de «Lost» et «Open Wounds», et du réalisateur Toby Haynes, responsable de «Jonathan Strange & Mr Norrell» ou de la future série sur Cassian Andor de Disney +.

Flynn a toujours été à la pointe de l’équipe créative de cette production qui sera présentée en première aux États-Unis le 25 septembre, alors qu’en Espagne, il l’a fait un peu plus tard, le 30 octobre, comme d’habitude la robe avec services. Du streaming, Amazon ne partage des données de visionnage (vagues) que lorsque celles-ci sont vraiment favorables, mais tout indique que la série aurait obtenu un résultat assez discret accompagné, par ailleurs, de critiques plutôt négatives.

On ne peut pas dire que son non-renouvellement ait été une surprise, justement, compte tenu du peu de bruit qu’il a provoqué sur les réseaux sociaux, à une époque où générer du bruit sur les réseaux sociaux est tout pour une série de ce style.

Et c’est que sans aller plus loin dans les mots d’un serveur, c’est une série qui bien qu’elle puisse être (parfois) intéressante “avait un problème, et qui est d’être un remake de ‘Utopa’ de Dennis Kelly”, étant à son une fois une production qui “ne cherche pas la vérité, mais une photo qui remplit votre poche. Et qui, comme la restauration rapide, va bien au palais mais a peu de goût à l’estomac.”

De plus, encore plus maintenant qu’il a été annulé, il lui manque un point complet pour qu’il fonctionne comme une mini-série (comme c’est le cas avec la série originale). Comme je l’avais prévenu à l’époque, “ce n’est pas une mini-série: c’est la première partie de quelque chose qui serait incomplet en l’absence d’autre chose. C’est-à-dire qu’il est réservé et dosé comme un bon produit de consommation qui remet en question nos convictions tout aussi pour ne pas paniquer et cesser de consommer. “

Enfin, il ne semble pas que, dans ce cas, il y ait une option pour que la série puisse être relancée par une autre plate-forme de streaming ou un réseau de télévision. On se retrouvera donc sans savoir comment cette version alternative et désormais sans tête se poursuit et / ou se termine dont la deuxième saison, il faut le dire, avait autant de chances de s’améliorer que d’aggraver sa première saison. Qui sait, c’était peut-être mieux ainsi. Ou non.

Cliquez ici pour le voir sur YouTube. Ceci et d’autres trilers que vous pouvez trouver sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section Bandes-annonces et vidéos de films du Web.