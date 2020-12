Il reste très peu de choses pour achever le cycle de 365 jours de 2020, qui, peut-être, pour beaucoup n’était pas le meilleur. Il convient de noter que la pandémie de COVID-19 n’était pas le seul sujet dont on parlait dans le monde entier, en réalité il y avait d’autres événements qui sont devenus une tendance cette année à travers les réseaux sociaux. Comme il est d’usage, Facebook Oui Twitter ont publié les tendances tout au long de ces douze mois et qui incluent AMLO, Président du Mexique, la mort de Kobe Bryant, Harry Styles beaucoup plus.

Pour commencer, Facebook a partagé à travers un communiqué le résumé de l’année 2020 et les meilleurs moments culturels. Dans sa section IcônesIl s’avère que les utilisateurs du réseau social présidé par Mark Zuckerberg ont commémoré de grandes figures telles que la star de la NBA et lauréate d’un Oscar. Kobe Bryant, décédé tragiquement le 26 janvier 2020. “La mort tragique de Kobe Bryant a été le moment le plus discuté sur Facebook cette année, et les pays qui ont partagé le plus de publications et d’histoires célébrant sa vie étaient les États-Unis, le Mexique et les Philippines”.

Le célèbre juge Ruth Bader Ginsburg Elle a également été honorée sur Facebook et Instagram avec plus de 6 millions de publications en une seule journée. “La juge de la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg a été commémorée dans plus de 6 millions de messages en une journée sur Facebook et Instagram, beaucoup utilisant le hashtag #restinpower (#descansaenpoder)”.

Voici les meilleurs moments de la culture populaire selon Facebook qui ont rendu 2020 plus supportable:

Documentaire de Michael Jordan The Last Dance. Spécial Netflix avec Dave Chappelle. Chanson de Cardi B et Megan Thee Stallion “WAP”. Lancement de l’album Golden de Harry Styles. Les Lakers de Los Angeles gagnent à le championnat NBA 2020. Annonce de grossesse de Katy Perry à travers un clip vidéo. Chanson de Megan Thee Stallion “Savage”. Performance de Shakira et Jennifer Lopez à la mi-temps du Super Bowl LIV. Documentaire Tiger Le roi de Netflix – Présentation de Pâques d’Andrea Bocelli de Milan, Italie.

De son côté, Twitter Mexique a collecté les données suivantes:

Pour commencer, le tweet annonçant la mort inattendue de Chadwick Boseman est devenu le tweet le plus cité, avec le plus de retweets et le plus de “likes”, soit plus de 6 millions de “likes”.

Lorsque l’acteur @ChadwickBoseman est décédé, le monde s’est rallié via Twitter pour pleurer la perte. Votre Tweet avec les nouvelles est devenu le Tweet le plus cité, retweeté et aimé de toute l’année. 🗓️https: //t.co/R7ugyx7XR1 – Twitter Mexico (@TwitterMexico) 7 décembre 2020

Parmi les récompenses les plus tweetées figurent les Oscars 2020, les Golden Globes 2020 et les Grammys.

Et parce que les acteurs et actrices deviennent également populaires sur Twitter, voici la liste des plus tweetés. Là nous avons Chris Evans, Joaquin Phoenix, Brad Pitt, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson et jusqu’à Diego Luna.

Danna Paola (@dannapaola) Ester Exposito (@esterexpositto) Chris Evans (@ChrisEvans) Timothée Chalamet (@RealChalamet) Joaquin PhoenixBrad PittDiego Luna (@diegoluna_) Zendaya (@Zendaya) Robert PattinsonTom Holland (@ TomHolland199)

De la section musicale, il rencontre des artistes latins et internationaux, ainsi que les groupes les plus tweetés de l’année. Parmi eux se trouvent Danna Paola, Mauvais lapin, Harry Styles et aussi les fans de K-POP ont été remarqués avec Rose noir Oui Bts, un groupe que John Cena adore d’ailleurs.

Artistes internationaux les plus tweetés en 2020:

BTS (@BTS_twt) BLACKPINK (@BLACKPINK) Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) EXO (@weareoneEXO) DEMAIN X ENSEMBLE (@TXT_bighit) Monsta X (@OfficialMonstaX) Harry Styles (@Harry_Tomlinson) GOT7 (@ GOT7Official)

Les artistes latinos les plus tweetés de 2020:

Les artistes K-POP les plus tweetés en 2020:

En termes de jeux vidéo et de consoles, la liste comprend parmi nous, Nintendo Switch, Pokémon, Fortnite et PlayStation 5.

Ensuite, nous avons que parmi les poignées les plus tweetées de 2020 sont le président Andres Manuel Lopez Obrador, Hugo Lopez Gatell, Le Secrétariat de la Santé du Mexique, Donald Trump et étonnamment dans cette catégorie se trouve le chanteur Mauvais lapin.

Andrés Manuel López Obrador (@lopezobrador_) Hugo López Gatell (@hlgatell) Felipe Calderón (@felipecalderon) Claudia Sheinbaum (@claudiashein) Carlos Loret de Mola (@carlosloret) Joaquín López-Dóriga (@ Mexico of Mexico) Gouvernement (@ Mexico) Bad Bunny (@sanbenito) Donald Trump (@realdonaldtrump) Secrétariat à la santé du Mexique (@ssalud_mx)

Dans les sports nationaux et internationaux, nous avons les résultats suivants:

La liste des créateurs de contenu les plus tweetés de 2020:

La liste des créateurs de contenu les plus tweetés de 2020:



