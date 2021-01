A l’issue de la conférence matinale du président Andrés Manuel López Obrador le 14 janvier 2020, le président a voulu saisir l’opportunité et se souvenir de la carrière de Jorge Arvizu “El Tata”, l’une des figures les plus importantes du théâtre et du doublage au Mexique au milieu du XXe siècle.

«Regarde cet homme Jorge Arvizu, tu n’as pas une image de lui? Il imitait (sic) les voix de Don Gato et de sa bande, entre autres, maintenant que j’ai parlé du petit-déjeuner qu’il a dit qu’il voulait son cacao … »

L’équipe d’Andrés Manuel López Obrador s’est ensuite tournée vers la vidéo la plus populaire sur YouTube lors de la recherche de Benito Bodoque, qui correspond à un clip de l’épisode 15 intitulé Le long hiver chaud, dans lequel Don Gato et ses amis passent l’hiver chez Matute, et Benito se lève à l’aube pour demander un verre d’eau.

Ce qui est également curieux, c’est que cet épisode est devenu il y a quelques années un mème que vous avez peut-être vu, ou pas, où Benito Bodoque avait des messages importants à dire au public:

Et comme tout est cyclique, même le mème de Benito Bodoque a été utilisé en 2014 pour se moquer du président de l’époque Enrique Peña Nieto:

En fin de compte, AMLO s’est souvenu et a remercié le soutien que Jorge Arvizu et sa femme ont apporté au mouvement 4T bien avant le décès d’El Tata en 2014.

