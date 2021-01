Les adaptations basées sur les jeux vidéo ont connu un grand rebond ces dernières années, car elles ont finalement trouvé un moyen de les rendre intéressantes pour le public et le meilleur exemple en est ‘Sonic l’hérisson’, qui avait une bonne collection avant la fermeture des cinémas du monde entier, donc une suite est en préparation et apparemment, ils visent un membre de l’univers cinématographique Marvel pour le casting, car, selon un rapport , Chris Hemsworth pourrait participer à «Sonic 2».

L’acteur Chris Hemsworth a joué un rôle important dans le MCU en donnant vie Thor depuis 2011 et actuellement, on s’attend à ce que dans les prochains jours la production du quatrième opus de ce personnage commence, mais au-delà de ce rôle, il a eu un accueil mitigé dans le cinéma, des films tels que le redémarrage de ‘Ghostbusters’ et ‘Men in Black: International’ n’ont pas été très bien accueillis par la critique et le travail le plus important a été ‘Extraction’ pour Netflix.

Selon les informations de Daniel Richtman, il pourrait participer Chris Hemsworth dans ‘Sonic 2’, car apparemment l’étude s’intéresse à l’acteur ayant une participation, mais apparemment pas à l’écran, mais donnant sa voix pour certains des nouveaux personnages, spécifiquement pour jointures qui est connu pour être dans la suite, bien que ce soit encore une idée préliminaire.

Jusqu’à présent, on sait peu de choses sur la suite, à part que Sonic aura plus d’alliés dans cette deuxième partie, en plus du retour de Jim Carrey comme docteur Robotnik, qui sera à nouveau l’antagoniste du film, en plus de confirmer qu’il aura un look plus proche de celui du jeu vidéo, comme on le voit à la fin de «Sonic: The Hedgehog».