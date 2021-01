L’année dernière, Ben Affleck et Ana de Armas ont joué dans une douzaine de photographies de paparazzi qui ont montré que le couple vivait une histoire d’amour qui a commencé dans une pandémie et qui a fait voir Affleck, en particulier Affleck, comme quelqu’un d’extrêmement heureux et plein.

Mais 2021 a marqué la fin, ou du moins jusqu’à présent, pour le couple. Le fait qu’ils aient commencé une romance était dû au fait qu’ils ont tous deux joué dans un film, toujours inédit, qui porte le nom Eaux profondes et qu’il a été réalisé par Adrian Lyne, responsable de thrillers érotiques ou de drames tels que L’attraction fatale, une proposition inconvenante ou Infidélité en 2002, étant le dernier film qu’il a réalisé avant le film avec Ana de Armas et Ben Affleck.

L’intrigue de Eaux profondes a tout ce qu’Adrian Lyne pouvait faire pour transformer le film en un thriller obsédant, en plus d’être une adaptation d’une pièce de Patricia Highsmith, auteur de livres comme Carol ou Le talentueux M. Ripley:

Dans la petite ville de Little Wesley, Vic et Melinda Meller C’est un mariage où l’amour n’est plus présent, mais pour rester ensemble et éviter le divorce, le couple a un accord particulier: Melinda peut avoir autant d’amoureux qu’elle le souhaite tant qu’elle n’abandonne pas sa famille. Finalement Vic devient le principal suspect de la disparition de plusieurs de ces amoureux.

Même l’auteur de Perdu (Fille disparue) Gillian Flynn, a mentionné que le roman Deep Water est l’un de ses favoris.

Le film Ana de Armas et Ben Affleck allait sortir l’année dernière, mais on sait déjà ce qui s’est passé. Maintenant, la date provisoire est 13 août 2021 et il fait partie des premières “adultes” de Walt Disney Pictures, ceci grâce au fait que c’est l’un des derniers films à avoir eu le feu vert de la 20th Century Fox.

Lire aussi: Ben Affleck ses MEILLEURS films. ana de armas ben affleck



Sergio López Aguirre Stanley Kubrick a dit un jour “Pour avoir une vision plus large, non seulement voir de bons films, mais aussi des mauvais” évidemment je l’ai écouté dans le second et c’est très drôle.