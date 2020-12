Selon Deadline, l’actrice hispano-cubaine nominée pour le Golden Globe Ana de Armas (“ Puales sur le dos ”) jouera aux côtés de Ryan Gosling (“ La ville des étoiles – La La Land ”) et Chris Evans (“ Avengers: Fin de partie ”). ) le futur thriller d’espionnage Netflix et les frères Russo,‘L’homme gris’.

Basé sur le roman de 2009 de Mark Greaney, l’histoire est centrée sur Court Gentry (Gosling), connu sous le nom de The Grey Man, un ancien agent de la CIA devenu légende qui passait autrefois silencieusement d’un travail à l’autre, satisfaisant l’impossible puis disparaître. Il était toujours sur la cible, mais ce à quoi il ne pouvait jamais penser, c’est qu’il y avait encore plus de forces meurtrières essayant de mettre fin à sa vie.

Lorsque sa vie et celle de ses enfants sont menacées, Gentry devra montrer qu’il n’y a pas de zone grise entre tuer pour vivre et tuer pour rester en vie.Evans jouera Lloyd Hansen, un ancien coéquipier de Gentry à la CIA qui le traque pour gagner sa vie. la moitié du monde menant à un duel meurtrier entre meurtriers.

Il y a quelques années, le projet était sur le point d’être réalisé sous la direction de Brad Pitty, la direction de James Gray, mais finalement il n’y avait pas d’accord et tout était en suspens. Plus tard, Charlize Theron jouera le rôle principal, mais le film ne s’est pas concrétisé non plus.

Écrit par Joe Russo avec la collaboration des écrivains de MCU Christopher Markus et Stephen McFeely, l’intention est de créer une nouvelle franchise semblable à James Bond avec un budget énorme d’environ 200 millions de dollars, le projet le plus ambitieux financièrement de Netflix à ce jour. .

Le film sera produit par les frères Russo et Mike Larocca d’AGBO, ainsi que par Joe Roth et Jeff Kirschenbaum pour Roth Kirschenbaum. La production devrait commencer en janvier 2021 à Los Angeles, les différents sites internationaux étant en cours de finalisation.