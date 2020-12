Marvel et Sony sont dans le plan de: «Ici vous avez le méchant de l’autre Spider-Man … et ici vous avez un autre méchant d’un autre Spider-Man», mais ils résistent bien à confirmer ces mur-grimpeurs qui ont précédé Tom Holland sur grand écran . Bien que le retour récemment annoncé d’Alfred Molina en tant que Docteur Octopus confirmerait un multivers d’arachnides en direct, il serait bon d’avoir déjà la présence des trois versions du héros garantie dans le prochain film MCU. Pour l’instant, une nouvelle rumeur affirme que Andrew Garfield et jusqu’à Kirsten Dunst ont été ajoutés à la distribution de Spider-man 3, Et que Tobey Maguire est en pourparlers!

En plus de rapporter la bonne nouvelle à propos de Molina et de “Doc Ock”, Collider a consacré quelques lignes de sa note à déclarer qu’il y a plus de noms de célébrités – auparavant associés à l’univers cinématographique de Spider-Man – que Marvel Studios n’en a déjà obtenu pour son film.

Comme Electro de Jamie Foxx, Andrew Garfield reviendra, et si Sony / Marvel peut conclure un accord avec Tobey Maguire, il reviendra également. Kirsten Dunst reviendra en tant que MJ, et j’espère qu’Emma Stone reprendra son rôle de Gwen Stacy, si la grossesse le permet », lit-on dans l’article.

Il faut dire que les “will return” sont en italique dans le texte original, ce que nous pouvons comprendre comme la manière dont Collider qualifie ses propres déclarations comme des informations non vérifiées. Mais assurément, en tant qu’éditeur d’un média prestigieux, le journaliste Jeff Sneider aura entendu la rumeur d’une source fiable et a donc décidé de l’inclure dans son reportage.

Tobey Maguire et Andrew Garfield Ils sont, bien sûr, les interprètes de Spider-Man dans deux sagas différentes: Spider-Man (2002-2007) et The Amazing Spider-Man (2012-2014), respectivement. Dans le cas de la trilogie Sam Raimi, Kirsten Dunst a donné vie à Mary Jane Watson, tandis que Emma Stone (qui est actuellement enceinte) a joué Gwen Stacy dans les films réalisés par Marc Webb; les deux cas, étant à son tour l’intérêt amoureux du grimpeur.

Pour l’instant, Spider-man 3 Il revendique dans sa distribution confirmée Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch et Alfred Molina. Réalisé par Jon Watts, le film est actuellement en tournage à Atlanta et devrait sortir en salles le 17 décembre 2021.

Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.