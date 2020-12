La série ‘Les morts qui marchent’ se prépare à terminer son cycle, puisque la saison 11 sera la dernière, même si elle sera divisée en deux parties, mais il y a aussi d’autres projets dans cet univers qui sont sur le point de commencer et l’un d’eux implique le retour de Andrew Lincoln dans ce monde post-apocalyptique, comme le début du tournage du film de Rick grimes et apparemment c’est très proche.

Le personnage de Rick Grimes était le personnage principal tout au long des neuf premières saisons, mais il est sorti soudainement et il y a trois films axés sur le personnage à la recherche d’un remède, mais on en savait peu sur le développement de ceux-ci. longs métrages, car la pandémie de Covid-19 a entraîné de nouveaux retards.

Grâce à une interview pour The Associated Press, l’acteur Andrew Lincoln a finalement annoncé le début du tournage du film Rick Grimes, le tournage devant débuter à l’été 2021:

“Il semble y avoir un certain sentiment de positivité et la chevalerie vient avec les plans et il y a une sorte de réel sentiment de renouveau, espérons-le.”

Si le tournage commence à la mi-2021, il est très probable que la première de ce premier film en salles arrive en 2022 et sera étroitement liée à la fin de ‘Les morts qui marchent’, puisqu’il est prévu que la clôture de la série arrive cette année et qu’ils pourraient être entièrement connectés.

En plus de ‘Les morts qui marchent’, AMC continue d’explorer cet univers post-apocalyptique avec la série ‘Fear: The Walking Dead’ et ‘The Walking Dead: World Beyond’, travaille également sur un mini-série du personnage e Negan, qui sera un type dérivé du méchant.