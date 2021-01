L’acteur Andy Samberg et le scénariste Andy Siara travailleront à nouveau ensemble sur une nouvelle comédie fantastique qui sera distribuée dans le monde entier par Apple, une société qui a repris ses droits après s’être imposée dans une situation hautement concurrentielle.

Samberg dirigera son casting tandis que Siara écrira son scénario à partir d’une idée originale de Raphael Bob-Waksberg, créateur de «BoJack Horseman». À leur tour, les trois serviront de producteurs aux côtés de Noah Hawley et Dan Seligmann pour 26 Keys Productions et Ben Stiller et Nicky Weinstock pour Red Hour Productions.

Pour l’instant, il n’y a pas de réalisateur associé à ce projet, toujours sans titre défini, qui comme d’habitude, pour le moment aucun détail de l’intrigue n’a transpiré.

Samberg et Siara se sont déjà rencontrés sur le hit ‘Palm Springs‘, une comédie inhabituelle avec Cristin Milioti dont Twelve Oaks Pictures sera présenté en première dans notre pays à la fin de ce mois de janvier via Movistar +.

Max Barbakow dirige ce film qui raconte comment les insouciantes Nyles et la demoiselle d’honneur réticente (et le mouton noir de la famille) Sarah se rencontrent lors d’un mariage à Palm Springs. Là, ils découvriront que non seulement ils ne pourront pas s’échapper du lieu, mais qu’ils ne pourront pas s’enfuir d’eux-mêmes dans ce qui semble être une boucle hors de toute logique …

