L’actrice Angela Molina vous recevrez le Goya d’honneur 2021 le 6 mars 2021. Conseil d’administration de la Film Academy a décidé de décerner ce prix honorifique au Madrilène, “le protagoniste de nombreux titres incontournables du cinéma espagnol et européen”.

«Avec cette distinction, nous voulons saluer le parcours exceptionnel de cette collègue tant aimée de tous pour son authenticité, son talent indéniable et sa sensibilité particulière», ajoute l’Académie.

Molina transmet sa joie quand il parle de son métier, un métier dans lequel il a 45 ans et qui lui a donné «tout». Son sourire brille depuis que la reconnaissance lui a été communiquée. “Je suis vraiment vraiment content. Cela a été une joie immense, cela a rempli mon cœur. Il y a quelques jours, j’étais à l’Académie, et quand j’ai vu le buste géant de Maître Goya, je l’ai regardé et j’ai ressenti quelque chose de très familier, et il s’avère que je vais bientôt le retrouver chez moi », dit-il.

Douche dans un métier qui ne l’a jamais oublié, il assume les récompenses, hommages et satisfactions que le cinéma lui a procurés naturellement. «Les récompenses vous viennent à certains moments. Quand j’ai été nominé pour le Goya pour la première fois pour Half of the Sky – il a également choisi le prix pour Lights and Shadows, Things of Love, Trembling Meat et Snow White – j’ai pensé qu’ils allaient me le donner. C’était pour Amparo Rivelles, car nous devons défaire la maison, et je me suis dit: Amparo est plus âgé, j’ai le temps. Et maintenant c’est mon tour, je suis plus âgé – il a 65 ans. Tout est très beau, tout est à sa place, ça vient quand ça doit être, si ça doit être », dit celui qui fut le premier interprète espagnol à obtenir le David di Donatello.

Mais il y a de nombreuses récompenses – le National Film Award, la médaille d’or de l’Académie, la coquille d’argent, la médaille d’or du mérite des beaux-arts, le grand prix de la critique de New York, plusieurs cadres d’argent. et le Silver Spike du Seminci… – qui est dû à son travail au cinéma, un médium dans lequel il a commencé à l’âge de 16 ans, dans Tu ne tueras pas, réalisé par César Fernández Ardavín, et dans lequel il continue de se battre – a en attendant le création de Charlotte, dirigée par Simón Franco, et Lalla, de Mohamed El Badaoui–.

Antidiva par nature, la troisième fille de l’acteur et chanteur Antonio Molina C’est un privilège d’avoir été découvert par Luis Buñuel, sous les ordres duquel se trouvait la Conchita de cet objet sombre du désir.

Mais elle n’a jamais ressenti la muse d’aucun des réalisateurs avec lesquels elle a travaillé. Jaime Camino, Jaime Chávarri, Jaime de Armiñán, José Luis Borau, Pontecorvo, Bigas Luna, Josefina Molina, Marco Bellocchio, Ridley Scott, Alejandro Agresti, Miguel Picazo, Gerardo Vera, les frères Taviani, Pedro Almodóvar, Luigi Comencini, Ricardo Franco, Enrique Gabriel, Miguel Littín, Alain Tanner, Tornatore, Agustí Villaronga, Imanol Uribe, Isaki Lacuesta, Julio Medem, Pablo Berger … Une longue liste pour cette actrice, qui est également montée sur scène – La diplômée, où elle a partagé la scène avec sa fille Olivia , qui continue la saga, La Dame de la mer et César & Cléopâtre – et a fait partie de la distribution de nombreuses séries télévisées – au moment où il enregistre A Private Affair et attend le feu vert pour une fiction qui dépeint la société actuelle, un projet qui a créé avec Vera Fogwill–.

‘La Molina’, qui danse aussi – elle a le titre de professeur de danse classique espagnole – et chante – elle a enregistré un album dans les années 80, fait un duo avec Georges Moustaki et interprété les chansons de Las choses de vouloir -, a fait un pari pour les projets indépendants, les opéras prima – Sagitario, de Vicente Molina Foix; Piedras, par Ramón Salazar; et La caja, de Juan Carlos Falcón – et les rôles brefs mais intenses.

Ángela Molina et le cinéma espagnol, ainsi que les cinémas français, italien, portugais et latino-américain, fournissent une rétroaction mutuelle. Le cinéma veut cette femme qui transmet la fantaisie. “Molina, je l’aime”, a déclaré Luis Buñuel. Buñuel l’aimait, comme tous ceux qui la connaissent l’aiment.