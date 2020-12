Selon Deadline, l’actrice et cinéaste franco-américaine Anna Chazelle (“ La Cité des étoiles – La La Land ”) a signé pour diriger l’adaptation du roman policier d’Elmore Leonard, ‘Les intrus’, une histoire que le romancier a écrite en 1958, bien qu’elle n’ait été publiée qu’à la mort de l’auteur en 2013. Chazelle sera la première femme à réaliser une adaptation cinématographique de Leonard, dont les œuvres incluent «Rum Punch», «Jackie Brown», « Hors de vue »ou« Soyez cool ».

L’histoire, dont le scénario sera adapté par Troy Blake, est racontée du point de vue d’une jeune femme qui devient de plus en plus frustrée par son doux mari. Lorsque le mari refuse d’affronter des hommes qui chassent illégalement dans la maison isolée du couple, sa femme prend des mesures et tente de résoudre le problème par elle-même.

“The Trespassers” sera produit par la petite-fille de Leonard, Megan Freels Johnston par l’intermédiaire de sa compagnie Look At Me Films, avec Nick Terry de Zero Gravity Management. Selon Johnston elle-même: “The Trespassers est une histoire très pertinente car que ce soit en 1958 ou aujourd’hui, de nombreuses femmes peuvent s’identifier à la vulnérabilité d’avoir à se défendre contre les appréhensions qui s’attendent à toujours obtenir ce qu’elles veulent.”

Le film marquera les débuts en tant que réalisateur d’un long métrage pour Chazelle, qui à ce jour a réalisé les courts métrages «The Pitch» et «Narrow».