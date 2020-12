Le troisième film Ant Man promet d’être l’un des films qui marquent un avant et un après de l’univers cinématographique Marvel (MCU), car non seulement il présenterait Kang, le conquérant sur grand écran, mais il pourrait également apparaître l’équipe Fantastic Four dans «Ant-Man and the Wasp: Quantumania».

L’une des demandes les plus constantes des fans était que la famille des super-héros au MCU, cependant, FOX ayant les droits sur le quatuor, il était presque impossible pour eux d’apparaître dans le film de la société rivale, Disney. Cela a changé lorsque la maison de Mickey Mouse a acheté 20th Century FOX, ce qui lui a donné un accès complet à ces personnages pour faire une nouvelle action en direct.

Maintenant, Marvel Studios a finalement annoncé le logo du film de la famille de Reed Richards et de son réalisateur Jon Watts, cependant, certains médias spécialisés tels que Comicbook.com affirment qu’avant d’avoir leur film individuel, ces super-héros pourraient apparaître dans un autre long métrage comme personnages secondaires.

Cette formule a déjà été utilisée dans la maison des idées, par exemple, Spider-Man et Black Panther ont fait leurs débuts dans ‘Captain America: Civil War’, plus tard, ils ont eu leurs longs métrages individuels, cette option ne pouvait donc pas être exclue.

De même, il est indiqué qu’une autre raison pour laquelle Les quatre fantastiques dans ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ est pour leur antagoniste, Kang, joué par l’acteur Jonathan Majors, car il s’avère qu’il est un descendant du futur M. Fantastic, cela a également ajouté au fait que l’équipe pourrait obtenir ses pouvoirs dans le royaume quantique.

Un autre fait qu’ils savaient bien, c’est que vers 2002 et 2003, le réalisateur de la troisième partie de ‘Ant-Man’, Peyton Reed allait être un film Fantastic Four, mais l’histoire se déroulerait dans les années 60, moment où les bandes dessinées sont sorties pour la première fois. Le projet l’a développé pendant un an. Mais à la fin cela ne s’est pas produit.

“ Ant-Man and the Wasp: Quantumania ” n’a pas encore de date de sortie officielle, mais elle devrait se situer entre 2022 et 2023.