Avec le succès retentissant de la mini-série Netflix Gambit de Lady —Vu dans environ 62 millions de foyers — il ne fait aucun doute que Anya Taylor-Joy est l’actrice du moment. Dans le rôle de la joueuse d’échecs Beth Harmon, l’acteur de 24 ans a réaffirmé l’énorme talent dont nous avions déjà été témoins depuis ses débuts au cinéma dans The Witch (2015) et maintenant nous sommes impatients de connaître les prochains titres de films qui montrent le nominé aux BAFTA au sein de de sa distribution.

Voir ci-dessous les six projets en attente qu’Anya Taylor-Joy a à son agenda pour novembre 2020. Lequel vous excite le plus?

Last Night in Soho (Dir.Edgar Wright) – En post-production

Début 2019, Anya Taylor-Joy était l’une des actrices confirmées pour le nouveau film d’Edgar Wright, après Baby Driver (2017). Sous le titre Last Night in Soho, on parle depuis lors d’un projet dans les genres du thriller et de l’horreur psychologique, avec un casting complété par Matt Smith (Doctor Who) et Thomasin McKenzie (Jojo Rabbit).

Inspiré par de grands classiques britanniques tels que Don’t Look Now (1973) et Repulsion (1965), Wright a écrit un scénario sur une jeune fashionista qui, par hasard, voyage dans le temps jusqu’aux années 60. à son idole, un «chanteur en herbe éblouissant», dans un Londres qui pourrait accueillir des mystères catastrophiques. Le tournage de Last Night in Soho a commencé en mai 2019 et s’est terminé en août de la même année. Sa première (reportée de plus de six mois en raison du COVID) est prévue pour 23 avril 2021.

«Elle est très claustrophobe. Les couleurs sont très intenses. C’est un trip acide très bien géré. Je pense que les gens vont vraiment aimer », a déclaré Taylor-Joy à propos de ce long métrage à venir.

The Northman (Dir.Robert Eggers) – En tournage

À la fin de 2019, les premiers membres de la distribution exquise de Le Northman ont été confirmés. On savait alors qu’Anya Taylor-Joy retrouverait le réalisateur de The Witch (2015), Robert Eggers, en compagnie des célèbres Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Bill Skarsgård et Willem Dafoe.

Situé au 10ème siècle, The Northman racontera l’histoire d’un prince viking qui cherche à venger la mort de son père. Avec un scénario co-écrit par Eggers et l’Islandais Sjón Sigurdsson, le film a commencé le tournage en août 2020, mettant également en vedette Ethan Hawke et Björk dans le cadre du casting. À ce jour, on ne sait pas quand ce long-métrage entend atteindre le grand écran.

Il y a quelques semaines, Taylor-Joy – dont le personnage dans ce film est encore inconnu – a déclaré que le nouveau projet du réalisateur également d’El Faro (2019) présentera quelque chose que le monde “n’a pas vraiment vu auparavant”.

Mad Max Spin-off sur Furiosa (Dir.George Miller) – En pré-production

En octobre 2020, les médias ont rapporté qu’Anya Taylor-Joy jouerait dans le très attendu spin-off de Mad Max: Fury Road (2015). On a dit que Warner Bros. était bien avancé dans le développement du projet et que l’actrice de Glass and The New Mutants jouerait un jeune Furiosa, dans les années avant qu’elle ne devienne le capitaine renégat du tyrannique Immortan Joe. Dans le même temps, il a été révélé que Chris Hemsworth et Yahya Abdul-Mateen II étaient des membres confirmés de la distribution, bien que leurs rôles soient encore inconnus.

Le personnage d’Imperator Furiosa a fait ses débuts dans ce dernier film de la franchise Mad Max, joué de façon mémorable par Charlize Theron. Après avoir officialisé sa signature, Taylor-Joy a déclaré que sa version de la guerrière devait être différente du travail “incroyable” et “beau” réalisé par son homologue sud-africain.

George Miller est le réalisateur, co-scénariste et producteur du spin-off, en complicité avec son collaborateur récurrent Doug Mitchell, qui a également produit le célèbre Fury Road. Il n’y a toujours pas de date de sortie provisoire et on ne sait pas quand le tournage commencera.

Weetzie Bat (Dir. Justin Kelly) – Annoncé

À la mi-2018, Deadline a abandonné l’exclusivité dans laquelle Anya Taylor-Joy jouerait Chauve-souris Weetzie, long métrage basé sur le roman homonyme de la nord-américaine Francesca Lia Block, publié en 1989. A cette époque, le projet avait déjà Justin Kelly (I Am Michael) dans le fauteuil du réalisateur, et un casting complété par Nick Robinson (Love , Simon), Sasha Lane (American Honey), Theodore Pellerin (Boy Erased) et Keiynan Lonsdale (The Flash). Cependant, après deux ans de plus, rien n’indique que la pré-production du film soit proche de commencer.

Sur l’intrigue, Weetzie (Taylor-Joy) est la fille d’une femme alcoolique et d’un scénariste aux prises avec des problèmes de toxicomanie, qui vit à Los Angeles dans les années 80. En complicité avec son meilleur ami Dirk (Pellerin), elle part dans le monde en en quête d’amour et de bonheur, mais se familiarise rapidement avec le côté sombre de la ville californienne.

The Sea Change (Dir. Kristin Scott Thomas) – Annoncé

En février 2017, Deadline a rapporté qu’Anya Taylor-Joy était en pourparlers pour remporter un rôle dans le premier long métrage de Kristin Scott Thomas, Le changement de mer. Le film serait basé sur le roman homonyme de la britannique Elizabeth Jane Howard, publié en 1959. Il raconterait l’histoire d’un couple londonien formé par le dramaturge à succès Emmanuel et sa femme Lillian (Scott Thomas) qui se rendent sur une île grecque isolée où ils se rencontrent. une jeune femme curieuse nommée Alberta (Taylor-Joy), qui les aide à surmonter une longue crise conjugale.

Rien de nouveau sur le projet n’a émergé depuis lors, bien que Scott Thomas (à l’époque) ait clairement indiqué à quel point il était important pour elle de se produire non seulement en tant qu’actrice mais aussi en tant que réalisatrice.

«Je veux faire un film pour continuer ma carrière de conteuse», a-t-elle déclaré (via). «The Sea Change soulève une question à laquelle j’ai tenté de répondre dans plusieurs de mes performances: quelles sont les raisons des émotions et des difficultés de l’amour? Je veux faire un film qui ait de la profondeur, de l’humour et de la beauté.

Nosferatu Remake (Dir.Robert Eggers) – Sur une pause indéfinie

Il y a cinq ans, il a été annoncé qu’Eggers – qui venait de sortir son premier long métrage acclamé The Witch – serait chargé d’écrire et de diriger un remake du classique des vampires. Nosferatu (1922), en complicité avec la maison de production Studio 8. On a considéré qu’Anya Taylor-Joy jouait Ellen Hutter, amoureuse des crocs, et même en 2017, il a été rapporté que l’acteur était déjà en pourparlers pour rejoindre le projet. Malheureusement, aucun progrès n’a été signalé ces dernières années, mais le directeur n’a pas l’intention d’abandonner ses projets.

À la fin de 2019, dans une interview avec Den of Geek, Eggers a déclaré ce qui suit à propos de son remake de Nosferatu: «J’ai passé tant d’années et tellement de temps [preparándolo], J’ai versé beaucoup de sang dessus [que] Ce serait vraiment dommage que cela ne se produise jamais. Souhaitez-vous que cette réinvention devienne une réalité, en particulier avec Taylor-Joy impliqué?

Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.